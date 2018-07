PÅ BEDRINGENS VEI: Sir Alex Ferguson. Foto: Andrew Boyers / X01095

Sir Alex Ferguson takker for livreddende hjelp: – Uten dere hadde jeg ikke sittet her i dag

Publisert: 26.07.18 15:38 Oppdatert: 26.07.18 15:51

FOTBALL 2018-07-26T13:38:16Z

Sir Alex Ferguson (76) tok fatt på sin viktigste kamp etter at han ble operert for hjerneblødning. Her kommer en gladnyhet til fotballverden: Nå sitter han oppreist og snakker, og takker for støtten og hjelpen han har fått.

Det er Manchester United som legger ut meldingen, som viser en Sir Alex Ferguson som sitter oppreist og takker for støtten.

«Lørdag 5. mai var fotballverden rystet etter nyheten om at Sir Alex Ferguson hadde blitt operert for hjerneblødning. Siden, har den mest suksessrike manageren i engelsk fotballs historie kjempet en kamp på den eneste måten han vet om. I dag har vi en spesiell melding til dere», skriver Manchester United i tweeten .

– Først må jeg takke det medisinske apparatet ved Macclesfield, Salford Royal og Alexandra sykehus. Tro meg, uten dere hadde jeg ikke sittet her i dag.

– Tusen takk fra meg og familien. Alle beskjedene og lykkeønskene jeg har fått, har fått meg til å føle meg så ydmyk. Tusen takk for støtten dere har gitt meg.

– Til slutt: Jeg kommer tilbake senere i sesongen for å følge laget. I mellomtiden, ønsker jeg José (Mourinho) og spillerne alt det beste.

5. mai ble det kjent at Sir Alex Ferguson hadde blitt operert etter hjerneblødning . Tilstanden til den skotske trenerlegenden skal ha vært alvorlig, men heldigvis var hasteoperasjonen vellykket, og etter en periode med intensiv pleie , er 76-åringen for alvor på bedringens vei.

Støttemeldingene rant inn til «Fergie» etter operasjonen , og det var utvilsomt et godt tegn at det første skotten spurte om etter å ha våknet fra koma, var hvordan det hadde gått med Doncaster , som ledes av hans sønn, Darren Ferguson.

Nå har altså mannen som ledet Manchester United i 26 år før han ga seg i 2013 for første gang snakket offentlig, og trenerlegenden sitter oppreist, og ser ut til å være ved god helse i det han hilser til fansen og takker for den medisinske hjelpen han har fått.