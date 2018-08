Dramatisk Serie A-debut for Ronaldo: Sendte keeper ut på båre

(Chievo – Juventus 2-3) Cristiano Ronaldo (33) og Juventus kan juble for tre poeng etter serieåpningen mot Chievo. Men seieren satt langt inne.

«Lille» Chievo, som bare har én topp ti-plassering (9. plass i fjor) siden opprykket for ti år siden, snudde nemlig kampen mot Juventus, som for bare et par måneder siden feiret sitt syvende strake Serie A -gull.

Med 2–1 på resultat-tavla og litt over halvtimen igjen ble det et ordentlig kjør mot Chievo-målet, men gang på gang vant Stefano Sorrentino i Chievo-buret duellen mot Ronaldo.

Han ble imidlertid overlistet av egen spiller med kvarteret igjen på kampuret. Mattia Bani sendte ballen i eget nett etter en corner, før det ble virkelig dramatisk rett før slutt.

Cristiano Ronaldo kastet seg frem på innlegget fra venstre i det 87. minutt, krasjet med keeper og et lite øyeblikk senere fikk Mario Mandzukic headet ballen så vidt over streken.

Ronaldo ropte på mål, Sorrentino ble liggende tilsynelatende bevisstløs en kort periode og dommeren dømte etter hvert mål etter å ha fått beskjed av mållinjeteknologien. Så kom kontrabeskjeden.

Samtidig som Sorrentino fikk hjelp og etter hvert ble båret ut av banen, ble dommeren bedt om å titte på videobildene av målet. Etter å ha studert dem, kom han frem til at det var hands på Ronaldo rett i forkant.

Dermed så det ut til å bli 2–2, men på overtid og med ny keeper på plass mellom Chievo-stengene sto Federico Bernardeschi på rett sted. Han sikret 3–2 til bortelaget.

Dermed kan en målløs Ronaldo og den regjerende seriemester Juventus puste lettet ut. 3–2 betyr tre poeng i boks.

– Vi senket guarden vår litt, og når du tillater motstanderen å presse og forsvarer deg dårlig, så kommer du til å slippe inn. Seieren var veldig viktig, og vi fikk også en viktig påminnelse om at ingenting kan tas for gitt i Serie A, sier Juve-trener Massimiliano Allegri ifølge Football-Italia.

Han tok seg også tid til å rose Cristiano Ronaldo.

– Med tanke på at han bare har trent i syv dager, så viste han veldig god fysisk form. Det er synd at han ikke klarte å score, for han hadde mange skudd på mål, men Sorrentino reddet dem. I tillegg hadde Ronaldo mange gode bevegelser som ikke alltid ble sett av midtbanen, men jeg er mest imponert av hvordan han har blitt en del av laget. Han var veldig glad i garderoben, sier Allegri.

Selv er Ronaldo nokså kortfattet etter sin debut.

– Jeg er glad for den første seieren i Juventus-drakt, skriver han på sin Twitter-konto.