SLO TIL MED MÅL: Evertons Richarlison jubler etter 2–0-scoringen i kampen mot Southampton. Foto: PETER POWELL / X06528

Everton har brukt en milliard på tre år - nå ser det bedre ut

FOTBALL 2018-08-18T16:38:45Z

LIVERPOOL (Everton-Southampton 2–1) Everton har brukt en milliard kroner de siste tre årene for å kunne utfordre de «seks store». Kanskje er noe på gang på Goodison Park nå.

Publisert: 18.08.18 18:38

– Jeg syns vi var veldig gode – før pause, sier Everton-manager Marco Silva etter kampen. Han sier ikke like mye positivt om det skjedde etter pause. Kun at «de tre poengene» var viktig, og alt det «riktige» en fotballmanager skal si etter en seier.

En nesten falleferdig stadion møter oss da vi kommer til det som – stort sett – har vært Liverpool bys nest beste lag de siste 45 årene, Everton. Men laget ser langt fra falleferdig ut. Rekordkjøpet (40 millioner pund fra Watford), Richarlison, ser allerede som en hit, en spiller som får publikum opp av stolene raskere enn noen har gjort på denne stadion på noen år.

- Ikke overrasket

Nå har han tre scoringer på to kamper.

– Jeg vet hva han står for. Jeg kjenner han godt, og jeg er ikke overrasket. Han koser seg for tiden, og han jobber knallhardt, sier manager Silva om rekordsigneringen sin – som han «tok med seg» fra Watford i sommer.

Theo Walcott, det evige talentet som aldri helt har slått gjennom, ser bedre ut enn på noen sesonger. Mot Southampton hadde han scoring og assist, og på midtbanen ser ankeret Idrissa Gueye bedre og bedre ut.

– Theo har vist mye bra, sier Silva.

Men det har, uansett om det kan nærme seg at det tar av litt rundt Everton med Marco Silva som sjef, tatt voldsomt med tid å få orden på dette Everton-laget, siden David Moyes forlot det etter drøyt 11 år, i 2013.

Brukt en millard kroner

Siden har fire managere, Roberto Martínez, Ronald Koeman, Sam Allardyce – og nå Mauro Silva, prøvd å få orden på Everton. Alle har hatt perioder, men ingen har fått orden på spillerkjøp og stabilitet. Overgangen fra Koeman til Allardyce og til Silva er også enorm.

Siden 5.-plassen under Roberto Martínez ledelse i 2013/14, har Everton brukt en drøy milliard netto på spillerkjøp, og oppnådd plasseringene 11–11–7–8.

Det er selvsagt ikke bra nok. Og det er derfor Evertons nye eier, Farhad Mosheri (kjøpte 49 prosent av klubben i februar 2016) nå har investert i en manager som vil «spille» fotball langs bakken – og har brukt store deler av sommeren på å investere i spillere.

Så langt har Everton kun brukt Richarlison av spillerne de har kjøpt. André Gomes og Kurt Zouma (begge på lån), samt Lucas Digne, Yerry Mina og Bernard (alle kjøpt) er spillere Silva har i bakhånd.

I sommer slo Everton et østerrisk lag hele 22–0 i en treningskamp. Da ga motstanderens keeper til slutt opp:

– Skapte flest sjanser

Derfor ser det bra ut, for Everton, selv om det forsvarsmessig var en rufsete kamp. Mark Hughes og Southampton skapte mest, men Danny Ings (spesielt) og Charlie Austin misbrukte mange, store sjanser før Ings endelig reduserte til 2–1 etter 54 minutter.

– Jeg synes vi var veldig gode i banespillet, og det var vi som skapte flest sjanser. Men vi omsatte ikke, og samtidig scoret Everton på sine to første sjanser. Og da blir det tungt, sier manager Mark Hughes etter kampen.

Nærmere enn 2–1 kom aldri Southampton, enda Mark Hughes satte innpå den ene offensive spilleren etter den andre. Den han kanskje hadde behøvd, norske Mohamed Elyounoussi, er skadet og var hjemme i Southampton.

– Vi savnet våre skadde spillere, sier Mark Hughes. Verken Mohamed Elyounoussi eller danske Jannik Vestergaard var friske nok til å spille mot Everton.

– Det er klart vi hadde trengt dem. Men vi tar ingen sjanser, legger Hughes til.

Men med et poeng på to kamper, og «Moi» klar igjen til neste kamp, er nok sjansen god for at nordmannen starter den neste kampen for Mark Hughes og Southampton.