Geir Bakke frykter kampprogrammet og spillerflukt

NADDERUD (VG) Sarpsborg 08 har startet høstsesongen formidabelt med Europa League-avansement og tre poeng borte mot Stabæk. Geir Bakke (48) håper bølgen kan vare, men frykter kampprogrammet og pengesterke klubber.

– Dette vet alle. Det er det samme man snakker om hvert eneste år. De lagene som spiller Europa-fotball får et tett program, sier en oppspilt Geir Bakke til VG i «intervjubrakken» bak Nadderud søndag kveld.

Hans Sarpsborg har akkurat åpnet høstdeles av Eliteserien med å slå Stabæk 3–1 , og har nå blikket festet frem mot torsdagens Europa League-kvalifisering hjemme mot kroatiske Rijeka. Et godt resultat der kan legge grunnlaget for en fjerde kvalifiseringsrunde til Europa League. Og hvem vet, kanskje de også smeller til med en plass i gruppespillet.

Samtidig kjemper de i serien med topplassering som mål. Det er ingen enkel oppgave å kjempe på to fronter samtidig, og det er dét som har gjort Bakke oppspilt.

– Det er bare å gå og se på statistikken. Den er hårreisende. Det er ikke lett å plukke mange poeng i den perioden man spiller Europa-kamper, men nå har vi i alle fall plukket tre i dag, og det er vi veldig fornøyde med, sier Bakke.

Frykter salg

Før Stabæk-kampen byttet han fire mann fra torsdagens Europa-kamp. I starten av kampen, med friske ben, kjørte de over Henning Bergs menn. Utover i andre omgang ble de slitne og Stabæk presset hardt fremover, heldigvis for Bakke uten uttelling.

– Det henger litt sammen dette. Noen av dem som kommer inn har kanskje ikke fått så mye spilletid. De gjør det bra, men når de ikke har kampdimensjonen inne, trenger de noen kamper for å få det inn. Og de guttene som spilte på torsdag begynte å bli møre utover i andre omgang, sier han.

Hvis de fortsetter å imponere mot europeisk motstand, kan det bli mange kamper med møre ben. De har likevel mål om å ta medalje i år og få sjansen til nye Europa-eventyr neste år.

– Ja, vi har lyst til det, men så vet vi ikke hva som skjer i sommervinduet heller. Plutselig kommer det noen og rapper de beste spillerne våre, da ser ting litt annerledes ut. Beholder vi spillerne våre, og kanskje fyller på med én eller to, så bør ambisjonene være å krafse blant de tre-fire beste, sier han.

Er det noen konkrete dere jobber med å få inn?

– Nei.

Er det noen konkrete spillere dere frykter kan forsvinne?

– Ja, svarer Bakke, som for et år siden måtte se Anders Trondsen gå til Rosenborg .

Kapteinen: – Bare positivt

Mens treneren snakker om møre ben, mener kaptein Joachim Thomassen at bevisst «italiensk spill» var mye av grunnen til at Stabæk så ut til å presse Sarpsborg mot slutten av søndagens kamp.

30-åringen fra Sarpsborg spilte 90 minutter torsdag og nye 90 søndag, og vil ikke ha det på noen annen måte.

– Vi har den innstillingen at det frigjør energi at vi kan være så heldige å få lov til å spille med de store guttene. Og så viser vi at vi har noe der å gjøre, og vi gjør ikke skam på norsk fotball på noen som helst måte. Det tror jeg bare er positivt for oss, sier han.