GOD STEMNING: Espen Bugge Pettersen hilser på Ole Gunnar Solskjær etter en kamp for Strømsgodset mot Molde i 2017. Sammen vant de seriegull i Molde i 2011 og 2012. Foto: Bjørn S. Delebekk

Tidligere Solskjær-elev: – Veldig flink med mennesker

FOTBALL 2018-12-20T18:20:53Z

Tidligere Molde-keeper Espen Bugge Pettersen (38) mener de menneskelige egenskapene til Ole Gunnar Solskjær (45) er den aller største styrken til Manchester Uniteds nye manager. Han får støtte av tidligere lagkamerat Daniel Berg Hestad (43).

Publisert: 20.12.18 19:20

– Jeg tror de aller fleste ble overrasket da Solskjær fikk jobben i United, men dette er kjempegøy for Ole Gunnar. Det drar på en måte med seg resten av Fotball-Norge også, sier Pettersen til VG.

I går kom ryktene , og i dag ble Solskjær bekreftet som manager for Manchester United frem til sommeren , etter at José Mourinho fikk sparken .

– Ole Gunnar er generelt sett veldig flink med mennesker, også som trener. Jeg vil si det er den aller største styrken hans, at han ser alle spillerne hele tiden. Han håndterer spillerne og trenerapparatet på en god måte uansett situasjon, og så har han selvfølgelig det fotballfaglige på plass, sier Pettersen.

38-åringen ble seriemester tre ganger i Molde, og to av dem under Solskjærs ledelse i 2011 og 2012. Året etter var keeperen ute med benbrudd, og så cupfinaleseieren mot Rosenborg fra tribunen. Da hadde Ørjan Håskjold Nyland tatt over som førstekeeper.

Nå skal Solskjær være manager i det som kanskje er verdens mest kjente fotballklubb.

– Det er i det offensive spillet han er aller best, og han legger ikke bånd på spillerne sine. Ole Gunnar trigger kreativitet og fart. Sett utenfra er han den rake motsetningen til Mourinho, mener Pettersen.

Daniel Berg Hestad har vært medspiller, hatt ham som trener, og vært i Moldes trenerapparat sammen med Solskjær. 43-åringen er meget begeistret over nyheten.

– Dette må jo være en av de største norske sportsnyhetene noen gang, og jeg er veldig overrasket, sier Hestad til VG.

– Jeg vil tro at han kommer inn og har fokus på entusiasme, høyt press og den fotballen United var så kjent for under Alex Ferguson. Han vil være en samlende trener for spillerne. I fotball er det små marginer. United har prestert under pari med den spillergruppen de har, og nå handler det om å få ekstremt gode spillere til å prestere på sitt beste igjen, sier Hestad som trener annetlaget til Molde.

Manchester United åpner med Solskjær som manager borte mot Cardiff førstkommende lørdag kl. 18.30. Deretter er det Huddersfield på Old Trafford 2. juledag, og Bournemouth på samme arena 30. desember. Nordmannen har med andre ord brukbare muligheter for å sanke poeng i starten. Hestad tror det skal veldig mye til for at Solskjær får fortsette i jobben etter sommeren.

– Det skal selvsagt mye til, men man skal aldri si aldri. Planen er at Ole Gunnar skal komme hjem igjen til oss i midten av mai. Med Erling Moe som trener tror jeg vi har akkurat den samme muligheten til å utfordre Rosenborg neste sesong. For Molde er dette en vinn-vinn-situasjon, sier Hestad.

Solskjær-kamerat, og Kristiansund-trener, Christian Michelsen er på ferie, men sendte VG følgende SMS da nyheten kom:

«Helt fantastisk. Gleder meg med OGS og alle som holder med United»

Arild Stavrum var lagkamerat med Solskjær i Molde på 90-tallet, og har god kjennskap til både klubben og personen.

– Jeg kjenner ikke Ole Gunnar direkte som trener, men som type. Jeg antar at han er hentet inn for å skape et helt annet miljø i klubben enn det Mourinho sto for. Det laget jeg så mot Liverpool spilte helt uten energi, og det går jo ikke i lengden, sier Stavrum til VG.

– Jeg er helt sikker på at han kommer til å gjøre det bra til å begynne med. Det spillermaterialet han har er veldig bra, og det har vært kvalmt å høre Mourinho klage på spillerstallen. Ole Gunnar er en offensivt anlagt trenertype, og kommer til å slippe spillerne mer fri. Vinner Manchester United kamper, og spiller bra fotball vil Solskjær få fortsette etter denne sesongen, mener Stavrum.