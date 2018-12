PÅ SIDELINJEN: Maria Thorisdottir sliter etter karrierens tredje hjernerystelse. Foto: Jostein Magnussen

Landslagsstopper trolig ute i tre måneder

FOTBALL 2018-12-14T10:16:36Z

En kraftig hjernerystelse setter trolig Maria Thorisdottir (25) ut av spill i nærmere tre måneder.

Publisert: 14.12.18 11:16

Landslagsstopperen og Chelsea-proffen gikk av banen etter en smell 28. oktober. Siden har hun knapt vært i nærheten av en fotball.

I går var 25-åringen til vurdering hos en spesialist på hjernerystelse i London.

– Alle testene var positive, det er ingenting «unormalt». Men spesialisten sa jeg nok må forberede meg på at det kan ta tre måneder før jeg er tilbake – slik det gjorde forrige gang jeg hadde hjernerystelse, sier Maria Thorisdottir til VG.

Har spesialisten rett betyr det at Chelsea-proffen ikke er tilbake før i månedsskiftet januar/februar. Etter den tredje hjernerystelsen i karrieren vil Thorisdottir bruke den tiden det tar og ikke prøve seg på fotballbanen for tidlig.

Dermed kan landslagssamlingen på La Manga i januar glippe.

– Den samlingen kommer nok litt for tidlig med tanke på å spille, men jeg håper at jeg er frisk nok til å være med og trene litt, sier Thorisdottir som nå reiser hjem til Klepp for to ukers juleferie.

– Uvel og svimmel

– Nå har jeg hatt to symptomfrie dager, og håper at dette fortsetter. Jeg lever et normalt liv med litt symptomer, og kan gjøre alle hverdagslige ting, så det er heldigvis ikke så ille. Det eneste er trening med for mye bevegelser med hodet som gjør meg uvel og svimmel, sier Thorisdottir som også fikk beskjed av spesialisten at hun er en av dem som trenger lang tid for å «heles».