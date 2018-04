KAN MISTE KAMP: Morten Langli og Jan Åge Fjørtoft. Foto: NTB SCANPIX / VG

Flytrøbbel for TV-profilene: Liverpool-kampen i fare

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 24.04.18 15:31 Oppdatert: 24.04.18 16:04

Viasport-duoen Jan Åge Fjørtoft og Morten Langli risikerer å gå glipp av kveldens storkamp mellom Liverpool og Roma.

De skulle egentlig lettet fra Gardermoen klokken 11.25, men på grunn av at flyet manglet to hjul, ble avgangstiden utsatt til klokken 15.00.

Dermed står de i fare for å gå glipp av kveldens Champions League -semifinale på Anfield i Liverpool, som sparkes i gang klokken 20.45. Sendingen på Viasat 4 starter allerede klokken 19.30.

Jan Åge Fjørtoft skriver at det også er mange svært bekymrede Liverpool-fans som er preget av utsettelsen.

Det var Kampanje som omtalte saken først. Fjørtoft og Langli har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Klokken 14.56 lettet flyet omsider fra Gardermoen. Forventet flytid til Manchester er to timer og fem minutter. Deretter må Viasport-duoen komme seg til Liverpool, som er en knapp times togtur unna.

– Alle er på vei, skriver kommunikasjonssjef Line Vee Hanum i Viasat 4 og MTG i en SMS til VG.

Nå venter en kamp mot klokken for TV-profilene og «100 Liverpool-fans», som Fjørtoft skriver på Twitter. Men det spørs om ikke ekspertens desperate bønn blir for mye å be om:

