Inter ledet med 10 mann - men Juventus snudde på to minutter

(Inter-Juventus 2–3) Med ti mann ledet Inter over Juventus. I løpet av to minutter snudde Juventus 1–2 til 3–2. Den snuoperasjonen kan bli avgjørende i gullkampen.

Inter var én mann mindre i omtrent 75 minutter, men leverte en praktkamp i «Derby d’Italia».

Det så nærmest umulig ut for Juventus, men etter 87 og 89 minutter scoret de målene som skulle bli avgjørende:

2–2: Juan Cuadrado utligner på en merkelig måte. Han legger inn fra skrå vinkel, ballen treffer Milian Skriniar og sitter i bortre hjørne, bak en utmanøvrert Samir Handanovic.

2–3: Gonzalo Hugain nikker inn etter frispark. Men hvor var Inter-forsvaret?

Napoli møter Fiorentina søndag. Med seier ligger de ett poeng bak Juventus. Det kunne ha vært noe helt annet om det ikke hadde vært for de to sene Juventus-scoringene.

Dramaet mot slutten lørdag kveld kan meget vel bli avgjørende for at Juve tar gullet igjen - og at Inter mister Champions League-plassen.

Bare 18 minutter var gått da Inter fikk rødt kort. Etter å ha studert videobildene fant dommeren ut at Matias Vecino ikke burde være på banen lengre. Han stemplet Mario Mandzukic.

Før det hadde Douglas Costa sendt Juventus i ledelsen. Men med 10 mann scoret Inter to ganger:

1–1: Icardi nikker inn utligningen. Det skjer etter et bra frispark fra Cancelo.

2–1: Selvmål. Andrea Barzagli setter ballen i eget mål etter innlegg.

Ekspertene snakker om årets kamp i Serie A , og selv om det ble en voldsom nedtur for Inter-fansen på slutten, er det ingen som kan nekte for at det var et fyrverkeri av en fotballkamp.

Juventus har nå 88 poeng, fire poeng foran Napoli, som altså kommer ett poeng bak om de slår Fiorentina søndag.

Inter ligger ett poeng bak Lazio på 4. plass. Lazio spiller søndag mot Torino.

Resultater:

Roma – ChievoVerona 4-1 (2-0) . Mål: 1-0 Patrik Schick (9), 2-0 Edin Dzeko (40), 3-0 Stephan El Shaarawy (65), 4-0 Džeko (67), 4-1 Roberto Inglese (88). Rødt kort: Juan (56), Roma.

Inter – Juventus 2-3 (0-1). Mål: 0-1 Douglas Costa (13), 1-1 Mauro Icardi (52), 2-1 Andrea Barzagli (selvmål 65), 2-2 Milan Skriniar (selvmål 87), 2-3 Gonzalo Higuaín (89). Rødt kort: Matias Vecino (15), Inter.

Tabell:

Juventus 88 (35 kamper), Napoli 84 (34), Roma 70 (35), Lazio 67 (34), Inter 66 (35).