Liverpool og Roma fikk sin drømmemotstander

Publisert: 13.04.18 13:15 Oppdatert: 13.04.18 14:43

FOTBALL 2018-04-13T11:15:11Z

Tittelforsvarer Real Madrid trakk Bayern München, mens Liverpool møter Roma i den andre semifinalen i Champions League. Det betyr altså at ett av overraskelseslagene Liverpool og Roma blir å finne i finalen i Kiev.

Liverpool-Roma er reprise på serievinnercup-finalen i 1984, mens Bayern München-Real Madrid er reprise på siste års kvartfinale i Champions League .

– Det er nå to klubber som er misfornøyde med trekningen og to klubber som er fornøyde med trekningen, sa Lars Tjærnås på Viasat-sendingen.

– Roma og Liverpool ønsket hverandre, de to andre ønsket ikke hverandre.

Liverpool er klar for sin første semifinale i den gjeveste europacupen siden 2008. Klopps menn slo City 5-1 sammenlagt etter 2-1-seier i Manchester.

– Jeg tenkte ikke sånn at «takk Gud for at det ikke ble Bayern, takk Gud for at det ikke ble Real Madrid, jippi Roma», eller motsatt. Den gode nyheten er at vi fortsatt er med i turneringen, sier Liverpool-sjef Jürgen Klopp ifølge BBC.

– Uanset hvilken motstander vi hadde fått, så ville jeg ha sagt at det er en mulighet. Så, ja, det er en sjanse mot Roma.

– Men hvis noen tror at dette er den letteste trekningen, så har de tydeligvis ikke sett begge kampene mot Barcelona. I den første kampen var en genial Lionel Messi forskjellen. I den andre kampen var Roma fremragende. De skulle trolig ha vunnet 4 eller 5–0. Jeg var virkelig imponert.

Liverpool - med John Arne Riise på laget - vant Champions League sist i 2005. Det skjedde etter en dramatisk finale der Liverpool hentet inn Milans 3–0-ledelse.

– Hjemmestyrken til Roma er fenomenal, sa Petter Veland på Viasat-sendingen. Den første kampen går på Anfield.

– Liverpools sjanser til å nå finalen økte etter denne trekningen. Men de er best mot lag som er villige til å styre. Roma er nok det laget som er minst interessert i å styre mot Liverpool. Så mot Roma vil Liverpool få minst rom til å kontre, sa Lars Tjærnås i sin analyse.

Roma kvalifiserte seg for semifinalen takket være en mirakelseier over Barcelona, som ble slått 3–0 på Olympiastadion, noe som betydde at Roma gikk videre på bortemål.

– Forhåpentligvis kan vi gå hele veien til finalen, sa Romas Edin Džeko på forhånd, ifølge uefa.com.

– Vi vant i 1984, så jeg håper vi kan slå Roma og komme til finalen, sa den tidligere Liverpool-goalgetteren Ian Rush i et intervju vist på Viasat.

– Hvis du er kapabelt til å slå ut Barcelona, så er du kapabel til å skape trøbbel for alle, skrev en annen tidligere Liverpool-stjerne, Jan Mølby, i sin spalte i Liverpool Echo fredag.

Real Madrid går for å vinne mesterligaen for tredje sesong på rad, og Cristiano Ronaldo er i kjempeform.

Bayern München er den eneste av årets semifinalister som kommer til å vinne ligatittelen i landet sitt. De slo ut Sevilla i kvartfinalen.

– Jeg tror det er 55–45 i fordel Real Madrid, sa Petter Veland i sin vurdering av semifinalen mot Bayern, som har hjemmekamp i München først.

– Dette er vårt åttende strake semifinale. Det blir en tøff kamp for begge, og to fine kamper for fansen, sa Real Madrids «utenriksminister» Emilio Butragueño i et intervju vist på Viasat.

Tyskerne har vunnet 28 av sine 32 kamper siden Jupp Heynckes overtok for Carlo Ancelotti. Midt under trekningen bekreftet Bayern München at Niko Kovač er klubbens nye trener.

– Kovač er tidligere Bayern-spiller, han er en erfaren trener, vi kjenner ham og tror han passer for oss, sa Bayerns styremedlem Andreas Jung etter trekningen.

Dette er første gang siden 2010 at Spania har bare ett lag i semifinalen.

Champions League-finalen går i Kiev, og Andrej Sjevtsjenko og Vitali Klitsjko var med på trekningen fredag. Den tidligere toppbokseren er nå borgermester i den ukrainske hovedstaden.

PS: Liverpool-Roma er 24. april, mens Bayern München-Real Madrid går 25. april, returkampene 1. (Madrid) og 2. mai (Roma).

