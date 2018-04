Sandefjord–Powell: – Fortjent som f..!

VG External

Publisert: 15.04.18 23:09

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-15T21:09:38Z

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord–Kristiansund 3–3) Scoringer før folk hadde fått satt seg på setene, straffespark og selvmål på overtid sørget for ett poeng til hver av lagene og full underholdningspott i Sandefjord.

– Det var fortjent som f...!, sier Sandefjord-trener Magnus Powell.

Svensken la ingenting i mellom da han møtte VG etter kampen.

– Det var ett lag som ville spille fotball, mens de slo langt og pumpet.

Pumpet gjorde nok også hjertet til Powell. Etter å ha fått ett poeng ut av to hjemmekamper mot Stabæk og Ranheim, så uka - som programmessig lignet en gedigen mulighet for å kickstarte sesongen - til å ende i mareritt.

Tre minutter på overtid sto Sandefjord med ingenting. Så fikk de en corner. Ballen landet på foten til Kristiansunds Aliou Coly og trillet i mål. Sandefjord hadde hentet inn både 0–1 og 1–3.

Se alle kampene i Eliteserien direkte på Eurosport Player (redaksjonelt samarbeid).

– Det var utrolig viktig for oss. For selvtilliten og troen i laget, sier Powell som hoppet av glede på sidelinjen da utligningen var et faktum.

– Mentalt var det viktig. Vi viste den viljen som kjennetegnet oss da vi var gode i fjor vår, sier Flamur Kastrati som først tente håpet da han reduserte til 2–3 på straffespark.

VG Live: Slik så vi kampen spark for spark!

– Visste det ville bli en fight

Kristiansund-trener Christian Michelsen var naturlig nok litt mer skuffet da han forlot stadion. Å miste to poeng på overtid svir. Men underveis i samtalen med VG greier han både å fleipe litt med Kastrati og baneforholdene i Sandefjord.

– Sånn er det. Når du leder med ett mål på slutten, vet du at det kan skje noe. De får et par dødballer, og så sitter den. Det er på 3–1 vi skal holde dem unna, sier Michelsen.

Da 3–1-målet kom etter 73 minutter ved et Benjamin Stokke-skudd via Christer Reppesgård Hansen, trodde nok de fleste hjemmesupporterne også at kampen var kjørt. Men bare tre minutter etter skaffet Kastrati straffesparket han selv omsatte i mål, med et hardt skudd nede til høyre for keeper Sean McDermott.

– Det er en «allright» bortekamp. Vi visste det ville bli vanskelig å spille på grunn av banen, og at det ville bli en fight. Du må spille etter de premissene som ligger der, sier Michelsen.

Dobbel Bamba

Premissene var altså en bane som dessverre er veldig ujevn. Kristiansund svarte med å være direkte og sikte mot Daouda Bamba i bakrom. Det fungerte aldeles utmerket.

Før det var spilt tre minutter hadde 23-åringen satt sitt første. Abdoulaye Seck ga bort en helt unødvendig corner som Stian Semb Aasmundsen svingte inn på første stolpe. Der hadde Bamba løpt seg fri og flikket ballen forbi Sandefjord-keeper Eirik Holmen Johansen.

Bare fem minutter senere utlignet Sandefjord ved Pontus Engblom, etter fine kombinasjoner med Kastrati. Men Bamba fortsatte å ta med hjemmelagets forsvar på løpeturer de slett ikke var komfortable med, og var bare en god Holmen Johansen fra å bli tomålsscorer før pause.

I annen omgang skulle det bare gå to minutter før den saken var i boks. Benjamin Stokke la et perfekt innlegg på hodet til Bamba. Holmen Johansen reddet det første forsøket, men returen fikk den ivorianske spissen pirket i mål.

Venner og fiender

– Det var en god bortekamp, dessverre var vi uheldige og de utlignet på overtid, sier Bamba.

– Vi slet med farten hans, innrømmer Magnus Powell.

Utover i annen omgang var de flere som også slet litt med humøret. Bamba og Kastrati fikk hvert sitt gule kort etter litt håndgemeng, og litt senere var Bamba med hendene oppe i ansiktet på Joackim Olsen Solberg.

– Det var en kombinasjon, sier Christian Michelsen på spørsmål fra VG om han byttet ut Bamba fordi han var redd for rødt kort.

Etter kampen var det imidlertid både klemmer og utdeling av gjensidige komplimenter mellom Bamba og Kastrati.

– Alle spiller for å vinne. Etterpå er vi venner, sier de - like vel forlikte som lagene endte poengmessig.