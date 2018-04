Hevder Iniesta er klar for kinesisk fotball: - Gir mening

Publisert: 17.04.18 10:06

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-17T08:06:07Z

Andrés Iniesta (33) kommer til å avsløre fremtidsplanene sine etter Copa del Rey-finalen den 21. april. Neste stopp er trolig Kina.

• Her er tirsdagens oddstips

Spanske AS hevder i hvert fall å vite så.

– Iniestas representanter har vært opptatt med å forsegle en overgang til kinesisk fotball. Barcelona -sjefene er klar over midtbanespillerens planer, og det samme er lagkompisene, skriver avisen, og legger til at «33-åringen kommer til å vente til etter lørdagens Copa del Rey-finale med å annonsere sin avskjed».

Fakta Andrés Iniesta Fullt navn: Andrés Iniesta Luján Fødselsdato: 11. mai 1984 (33 år) Fødested: Fuentealbilla i Spania Antall ligakamper/mål for Barcelona: 435/35 Antall kamper/mål for Barcelona: 665/56 Landskamper for Spania/mål: 125/13 Utvalgte meritter: Åtte La Liga-titler (trolig ni om litt), fem Copa del Rey-triumfer, fire CL-troféer, tre ganger vunnet VM for klubblag, verdensmester én gang og EM-seierherre to ganger.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!

Også Barcelona-baserte Sport har skrevet at Iniesta kommer til å avsløre fremtidsplanene sine etter kampen mot Sevilla lørdag, men de spekulerer ikke på hvor veien videre går.

Den anerkjente eksperten på spansk fotball, Guillem Balague, lar seg imidlertid ikke overraske om midtbane-eleganten som har vært i Barcelona hele sin profesjonelle karriere, forlater Barcelona til fordel for Kina.

– Det gir mening. Det er nok av grunner til å tro at hans fremtid er utenfor Barcelona og i Kina, skriver han for Sky Sports , og forklarer:

– Det gir ikke bare mening med tanke på det personlige for hans del, men også det finansielle. Han kommer til å få en enorm lønn.

Ifølge AS er det underforstått at den kinesiske klubben (ennå ikke avklart hvilken) som blir Iniestas nye arbeidsgiver, også får rettighetene til å distribuere Iniestas vin i det asiatiske landet.

– Jeg tror det er omkring 100 personer involvert på vingården hans lokalt, så det handler ikke bare om Iniesta sin fremtid, men også fremtiden til landsbyen Fuentealbilla, skriver Balague.

VGs tips: Uavgjort

Celta røk 0-1 borte for Leganés på lørdag, men er av typen lag som kan stelle i stand trøbbel for hvem som helst. Unngikk tap i de tre foregående matchene, og ryker sjelden på egen bane (7-5-3).

Barcelona leder La Liga med 11 poengs margin til tabelltoer Atlético Madrid - og er fortsatt ubeseiret i serien. Men fikk en ripe i lakken med Champions League-tapet for Roma for en uke siden. Og så er vi spente på hvor mange Barcelona vil spare her med tanke på lørdagens cupfinale mot Sevilla.

Rakitic (mb) og Busquets (mb) er trolig ute. Men også Piqué (f), Iniesta (mb) og Messi (a) kan komme til å stå over. Vertenes Mallo (f) og Hernández (mb) er utestengt.

Vi mener det er verdt å prøve lykken på et uavgjortspill til 3,65 i odds . Spillstopp er 20.55 og kampen kan du se på Viasport 1.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.