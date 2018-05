Diego Costa sendte Wenger og Arsenal ut av Europa

Publisert: 03.05.18 22:58

FOTBALL 2018-05-03T20:58:13Z

(Atletico Madrid – Arsenal 1-0, sammenlagt 2-1) Diego Costa (29) satt utålmodig på benken og så på oppgjøret i London for en uke siden. Torsdag kveld fikk han sjansen. Den benyttet han godt.

Og takket være hans scoring er Atlético Madrid i nok en finale.

Det er partall som gjelder i den stripete delen av Madrid: Atletico har vært i europeiske finaler annethvert år det siste tiåret: 2010, 2012, 2014, 2016 og nå 2018.

Det sørget Diego Costa for. Han plaget Arsenal med tre scoringer på seks kamper mot Arsenal som Chelsea-spiller, blant annet i FA Cupfinalen i 2017. Og etter seks minutters spill hadde han en kjempesjanse, men fulgte ikke med da Ospina «gikk ned» for tidlig. Skuddet gikk utenfor.

Men to minutter på overtid i 1. omgang, presset Costa seg gjennom Arsenal-forsvaret, som var på bakbeina, og skjøt vakkert over keeper Ospina og til 1–0 ledelse ved pause for Atlético Madrid.

Og tross mange store og små sjanser for Arsenal til å få ekstraomganger: Det ble med Costas scoring, og dermed er Atlético Madrid i finalen i Europa League.

Fakta Atlético Madrid i Europa * I 2010 vant de finalen i Europa League.

* I 2012 vant de finalen i Europa League.

* I 2014 tapte de finalen i Champions League.

* I 2016 tapte de finalen i Champions League.

* I 2018 er de altså i finalen i Europa League.

Diego Costa har slitt litt etter returen til Atlético Madrid for den nette sum av £ 57m i januar 2018. Han hadde ikke scoret på syv kamper før møtet med Arsenal, og han har kun syv scoringer på de 20 kampene han har spilt.

Men hva gjør vel det når du spiller på et lag som har verdens beste defensive spill, spesielt hjemme. Etter møtet med Arsenal står Atlético Madrid nå med 1097 minutter, eller drøyt 12 obligatoriske hjemmekamper uten tap.

Sånt blir det finaler av.

Arsenal fikk kapteinen Laurent Koscielny skadet etter bare åtte minutter. Han sto helt stille midt på banen da han sank sammen. Akillesen var trolig røket. Da står fotball-VM i fare for den uheldige franske midtstopperen.

