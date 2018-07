LEDER START: Kjetil Rekdal møter Henning Berg på Søndag. Her er Rekdal i aksjon for Start tidligere i sesongen. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Rekdal: – Hovedfokuset mitt er Start, ikke den andre treneren

Publisert: 04.07.18 19:48

FOTBALL 2018-07-04T17:48:07Z

Henning Berg (48) sin første kamp som Stabæk-trener blir mot gammel kjenning Kjetil Rekdal (49). Etter ti tidligere kamper er det ikke mulig å skille dem. På søndag skal den nye Stabæk-treneren møte Start på Sør Arena i Kristiansand.

– Det er veldig gøy at Henning Berg er tilbake i norsk fotball, sier Rekdal til VG.

Når det kommer til møtet mellom de to klubbene på søndag er ikke det noe Rekdal ønsker å kommentere ytterligere.

Fokuserer på egne lag

De to trenerne, som begge er nye i sine klubber, har samme holdning om at det er lagene – og ikke trenerne – som skal i kamp.

– Nå er det ikke Berg og jeg som skal spille mot hverandre, men lagene våre. Jeg tenker ikke over hvem som er trener for laget vi møter, sier Kjetil Rekdal.

Henning Berg sier også at han ikke fokuserer på treneren til det andre laget, men det som skjer på banen.

– Det viktigste er Stabæk og at vi kan spille en god kamp, sier Berg.

Kjetil Rekdal Født: 6. november 1968 Klubber som spiller: 1979–1985 Fiksdal/Rekdal

1985–1988 Molde

1988–1990 Mönchengladbach

1990–1996 Lierse

1994 (lån) Molde

1996–1997 Rennes

1997–2000 Hertha Berlin

2000–2004 Vålerenga

2007–2010 Fiksdal/Rekdal Meritter som spiller: Norges mestscorende i VM-sammenheng med to mål

Scoret seiersmålet mot Brasil i 1998

Ble norsk cupmester med Molde i 1994 og med Vålerenga i 2002 Klubber som trener: 2001–2006 Vålerenga

2006–2007 Lierse

2007–2008 Kaiserslautern

2008–2012 Aalesund

2013–2016 Vålerenga

2018- Start Meritter som trener: Seriemesterskapet med Vålerenga i 2005

Cupmesterskap med Aalesund i 2009 og 2011

Selv om de er motstandere nå på søndag er Rekdal glad for at Berg er tilbake i norsk fotball.

– Henning Berg er en bra profil for Eliteserien, og han har med seg masse god erfaring fra utlandet. Det er artig at han er tilbake nå, sier den tidligere landslagskapteinen.

Både Stabæk-kaptein Andreas Hanche-Olsen og Stabæk-spiller Ohi Omoijuanfo syns det er positivt å få Henning Berg som trener. Hanche-Olsen er fornøyd med dagens treningsøkt og tror på at Berg har erfaringen og kunnskapen til å stramme opp det defensive i laget:

Møtt hverandre tidligere

Berg og Rekdal har tidligere møtt hverandre som trenere. Både i 2005 og 2006 da Berg var trener for Lyn og Rekdal for Vålerenga, og i 2008–2011 da Berg var trener for Lillestrøm og Rekdal var trener for Aalesund.

Disse ti kampene har endt med fire seirer for begge og to uavgjort. Akkurat nå ligger Stabæk som nummer 14 i Eliteserien med 14 poeng, og Start ligger rett under med 11 poeng. Søndagens kamp er derfor viktig for begge trenerne.

Henning Berg har signert en kontrakt på ett og et halvt år og overtar et lag på kvalifiseringsplass. Stabæk sparket Toni Ordinas for en uke siden. Berg var sist trener i Norge i 2011. Kjetil Rekdal ble hovedtrener for Start 1. juni og har en kontrakt til 2020, ifølge NRK .