Odd-kaptein reagerer på Gauseth-kritikk

Odd-kaptein Steffen Hagen (33) er opprørt over vurderingene til Christian Gauseth (34) under Mjøndalen-profilens tid som eliteserieekspert. Sistnevnte tar ingen selvkritikk.

– Den kritikken han kom med mot meg, var helt bak mål. Å melde noe sånt når du har spilt et kvarter i Eliteserien før, er veldig spesielt. Men sånn er det som ekspert. Når du melder friskt, får du komme på TV, forteller Hagen til VG.

Det som starter som en rolig samtale, utvikler seg raskt til å bli opphetet. Grunnen er Christian Gauseth.

Rar situasjon

Hagen er oppgitt over at mannen han denne sesongen skal møte på banen, plasserte ham på laget over de 11 største floppene i Eliteserien for 2018.

Valget har 33-åringen null forståelse for.

– Å sette meg på et flopp-lag, som hadde spilt 29 kamper i Eliteserien og som vel var nest øverst på VG-børsen for sitt lag, er jo spesielt. Og så er det spesielt at en som knapt har spilt i Eliteserien skal si sånn. Jeg ville aldri satt meg selv i en slik situasjon, forteller Hagen.

Den ellers sindige sørlendingen har i vinter undret på om Gauseth skal fortsette å vurdere eliteseriespillere etter Mjøndalens opprykk fra Obos-ligaen. Hagen opplyser at han ikke er sur, men at han opplever det som en rar situasjon.

– Jeg har forhørt meg litt om han skal være ekspert i år også. Det skal han vel ikke? Såpass fornuftige må de vel være i Eurosport, sier 33-åringen, som har tre A-landskamper for Norge.

Og Hagen får ønsket oppfylt. I fjor ble det klart at Gauseth hverken ville eller fikk lov til å fortsette som eliteserieekspert etter Mjøndalens opprykk.

Gauseth innrømmer feil

Som mellomtittelen ovenfor tilsier, tar Gauseth selvkritikk idet han får høre Hagens reaksjon. Men det skyldes ikke at han plasserte stopperen på fjorårets flopplag.

Det er på grunn av hans egen uttalelse om at fotballspillere ikke bryr seg om kritikk.

– Dette motbeviser det jeg sa om at jeg trodde fotballspillere var tykkhudede. Vi har tydeligvis et unntak i Skien, er Gauseths umiddelbare reaksjon – før han fortsetter:

– Du kan legge til at jeg syns det er deilig at Steffen Hagen endelig melder noe, etter å ha spilt veldig mange kvarter i Eliteserien.

Gauseth medgir samtidig at Hagen har rett til å være uenig i kritikken. Han understreker at han ikke har enerett på sannheten, men at han har vært betalt for å si meningene sine. Derfor lever Gauseth godt med spillere, trenere og supportere som er uenig i vurderingene hans.

– Men jeg syns ikke at Steffen Hagen hadde sin beste sesong i fjor. Jeg har sett ham veldig mye bedre. Det var derfor jeg vurderte ham slik. I tillegg til å se kamper selv, rådfører jeg meg med personer som har innsikt og kunnskap. Det er ikke sånn at jeg bare slenger ut ting, forklarer Gauseth.

14. juli skal de to kapteinene i duell under oppgjøret mellom Mjøndalen og Odd på Consto Arena, men allerede førstkommende tirsdag møtes de to på Eliteseriens kick off på Ullevaal stadion.

25.03.19 17:06 Oppdatert: 25.03.19 17:38