ANNERLEDES: Héctor Bellerín er litt ulik mange av de vanlige fotballspillerne. Det får han høre. Her i duell med Manchester Citys Raheem Sterling. Foto: GLYN KIRK / AFP

Arsenal-stjerne påvirkes av hets og homofobi

FOTBALL 2018-09-08T10:59:34Z

Arsenals Héctor Bellerín (23) får mye kritikk og hets. Spanjolen innrømmer at han tviler på seg selv i blant.

– Jeg prøver å ha tykk hud, men hetsen kan påvirke deg. Innimellom begynner du å tvile på deg selv. Noe av hetsen er veldig fornærmende. Mesteparten kommer på nettet, men du hører det på stadion også, sier Bellerin i et intervju med The Times .

23-åringen fra Catalonia snakker ut i intervjuet om noen av byrdene som følger med profflivet.

– Folk har kalt meg lesbe fordi jeg lar håret gro. Det finnes også andre typer homofobiske fornærmelser, sier den langhårede spilleren.

Bellerin forteller at han i en periode holdt seg unna Twitter for å få litt mer fred.

Se Arsenal-manageren more seg:

To grunner

Morten Ruud Irgens, redaktør i Arsenals norske fanklubb, peker på to grunner til at Bellerin har blitt en «huggestabbe» blant fansen.

– Først og fremst handler det mye om prestasjonene hans. For noen år siden ble han sett på som et av største talentene i Europa. Han var fantastisk bra, men prestasjonene hans de siste to og et halvt årene har vært under enhver kritikk, sier Irgens til VG.

– Den andre siden er at han er veldig aktiv i sosiale medier hvor han er svært opptatt av mote. For meg blir det spørsmål om han er mest opptatt av å spille fotball eller om motebiten har tatt litt mye fokus, forklarer Irgens.

Være seg selv

Bellerin er ikke noe «A4-type» blant fotballspillere. Han er vegetarianer, har testet ut yoga og meditasjon, kler seg gjerne «spenstig» opp og deltok under moteuken i London.

– Problemet er at folk har et bilde av hvordan en fotballspiller skal se ut, oppføre seg og hva han skal prate om. Når du er annerledes blir du et offer. Det er veldig skummelt. I livet bør det være lov til å være seg selv, mener den raske forsvarsspilleren.

