EUROPA LEAGUE: Villarreals portugisiske forsvarsspiller Ruben Semedo (t.h.) i aksjon mot Astana fra Kasakhstan i Europa League sist sesong. Nå er han lånt ut til La Liga-klubben Huesca. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Rett fra fengselsstraff til Messi-møte

FOTBALL 2018-09-01T11:22:48Z

La Liga-nykomlingen Huesca har signert en ny spiller – som kommer rett fra et halvt år i fengsel. Søndagens motstander er Lionel Messi og Barcelona.

Publisert: 01.09.18 13:22 Oppdatert: 01.09.18 14:30

– Han er i veldig bra fysisk form. Han har spilt kamper i fengselet, sier Huescas sportsdirektør Emilio Vega når han skal forsvare signeringen, ifølge Football Espana .

Forsvarsspilleren Ruben Semedo (24) kom ut av fengsel sist uke etter å ha tilbrakt fem måneder bak lås og slå. Han går til Huesca på lån fra Villarreal, som han spilte Europa League for sist sesong.

24-åringen er dømt for en rekke forbrytelser, blant annet ran, kidnapping og mordforsøk.

– Denne klubben og denne byen vil gjøre ham godt. Det er et rolig sted, og folk er gjestfrie, det vil bli som en familie for ham, og det vil gjøre at han kan prestere på høyeste nivå, sier sportsdirektør Vega, stadig ifølge Football Espana.

– Vi vil ikke dømme ham, han er her fordi han har fotballtalent, og det er opp til rettsvesenet å avgjøre, og vi må ikke alltid forutsette at folk er skyldige.

– Vi vil passe på ham utenfor banen. Han må følge de samme reglene som alle andre 23 spillere i troppen. Hvis han ikke gjør det, vil han bli straffet.

I november 2017 ble Villarreal-forsvareren Ruben Semedo av politiet. Den tidligere U21-landslagsmannen hadde truet en ansatt på en nattklubb i Valencia med pistol.

Senere havnet han på nytt i overskriftene etter at han sammen med to andre menn hadde kidnappet en mann. De skal ha bundet fast og mishandlet en mann, som de tre mistenkte kom for å stjele.

Semedo ble senere dømt til fem måneders fengsel og slapp altså ut sist uke.

– Alle fortjener en sjanse, sier Huescas sportsdirektør Vega.

Ruben Semedo er portugiser og – som Cristiano Ronaldo – gikk han gjennom Sporting Lisboas ungdomssystem. Sommeren 2017 hentet Villarreal den anvendelige spilleren for 135 mill. kroner.

Han er nå sluppet ut av fengsel etter å ha betalt 30 000 euro (290 000 kroner) i kausjon.