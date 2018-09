NIER: Alexander Sørloth i Premier League-oppgjøret mot Everton på Goodison Park i februar. Foto: LEE SMITH / X03806

Sørloth glad for drømmenummer i Palace: – Et veldig godt tegn

SANDVIKA (VG) Alexander Sørloth (22) føler niertrøyen i Crystal Palace er et tegn på at klubben virkelig har troen på ham.

– Nieren er et nummer som tilsier at man er spiss og skal score mål. Det er et press å få det nummeret, og jeg ble egentlig veldig stolt da jeg fikk det. Etter hvert håper jeg at jeg får spille nittiminuttere og score mål, sier en rolig og avslappet Alexander Sørloth til VG mens han er på landslagsoppdrag i Oslo, i forkant av Nations League-kampene mot Kypros og Bulgaria .

Trønderen ble solgt fra FC Midtjylland til Crystal Palace for hundre millioner kroner (pluss fremtidige bonuser) i januar, og han fikk nummer ni på ryggen – et tall han har beholdt denne sesongen.

– Har troen på meg

Manchester Uniteds Romelu Lukaku, Liverpools Firmino, Leicesters Jamie Vardy og Arsenals Alexandre Lacazette er alle medlemmer av «nierklubben» i Premier League. Av ulike grunner har hverken Chelsea, Tottenham eller Manchester City noen med samme draktnummer denne sesongen.

Det er kanskje bare et nummer, en ubetydelig detalj for mange, men Sørloth – som kom inn for Bjørn Maars Johnsen i 2. omgang mot Bulgaria – innrømmer at det betyr noe for ham.

– Det er et veldig godt tegn. De betyr at de har troen på deg, og de hentet jo meg for ganske mye penger også. Jeg føler at de har troen på meg, så venter jeg bare på at jeg skal få sjansene, sier han.

Scoret til slutt

22-åringen brukte over et halvt år på å få sin første scoring for klubben, mot Swansea i ligacupen i slutten av august. Palace-manager Roy Hodgson omtalte nordmannen som en med «fenomenale fysiske ferdigheter».

– Det senket skuldrene mine litt. Det viser at jeg kan score mål på dette nivået. Det ga meg bra selvtillit, og jeg ser veldig frem til å komme i gang med Premier League-spill etter landslagspausen, sier spissen.

I ligaen har det bare blitt fire innhopp så langt, men bortsett fra Wilfried Zaha er det ingen på Crystal Palace-laget som viser skremmende målteft – og det er derfor på ingen måte umulig for Sørloth å spille seg inn på laget.

