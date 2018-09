Mener Real Madrid har flere strenger å spille på uten Ronaldo

Viasat-profilen Petter Veland trekker frem spesielt én spiller som har blomstret etter at Cristiano Ronaldo forlot den spanske hovedstaden.

Publisert: 20.09.18 00:59

Den spilleren heter Gareth Bale og scoret nok et mål i 3–0-seieren over Roma onsdag kveld.

– Han tjener på at Ronaldo ikke er der, for nå er det han de ser etter, han som får scoringsansvaret og mulighetene i større grad enn tidligere, sier Veland etter en lang Champions League-sending i Viasat.

For mens Cristiano Ronaldo gikk av banen i tårer etter å ha blitt utvist borte mot Valencia , en kamp Juventus likevel vant 2–0, hold Bale og kompani lekestue med fjorårets italienske semifinalist:

Men har Real Madrid blitt et bedre lag uten Ronaldo?

– Ja, innledningsvis er det blitt et bedre lag. Ronaldo tar enormt mye plass, men det gjør ikke noe så lenge han leverer. Det negative er at han leverte mange mål, som andre må erstatte. Det positive er at hans personlighet, hans krav til de andre er borte, det kan frigjøre energi, analyserer Viasat-eksperten.

Taklet situasjonen bra

Han legger imidlertid vekt på at det ennå er tidlig i sesongen og at Real Madrid kun har spilt seks tellende kamper under det nye «regimet» til Julen Lopetegui. Men han er full av lovord om hvordan Bale har taklet situasjonen.

– Han har vært veldig bra til nå, både på og utenfor banen. Nå tar han initiativet selv til å bli den store stjernen, for den posisjonen var ledig.

Likevel mener han at Cristiano Ronaldo er savnet i Real Madrid, tross de relativt gode resultatene de har opplevd i kjølvannet av hans exit til Juventus i sommer.

– Det er kanskje et paradoks, siden jeg sier at exiten hans frigjorde energi, men han er tross alt den mestscorende spilleren i Champions League og for Real Madrid. Men Real Madrid er gode nok til å vinne turneringen i år også, analyserer han.

Paradoksalt nok

Før han i svært forenklet versjon legger frem det som var Real Madrids taktikk med Ronaldo: Godt grunnspill, godt kontringsspill og Cristiano Ronaldo sist på ballen før det ble mål.

– Nå har målpoengene hans forsvunnet, som betyr at andre spillere, som Gareth Bale, som Karim Benzema, som Isco, må ta mer ansvar. På den måten får de flere strenger å spille på, paradoksalt nok, sier Veland.

Også den svenske Aftonbladet-kommentatoren Simon Bank fremhever waliserens rolle i «nye» Real Madrid.

«Gareth Bale er stjernen her nå (og det ser ut som han elsker det), Karim Benzema får forsøke å gjøre litt mer mål i stedet for å servere dem. Det er litt mer variasjon, litt flere blikk som ikke refleksmessig ser etter nummer syv», skriver han i sin kommentar .

PS! Karim Benzema har scoret fire seriemål så langt denne sesongen. Det tok ham til februar å nå samme antall forrige sesong.