Mener Liverpool har åpnet best

Liverpool og Chelsea har åpnet med 15 av 15 mulige poeng, mens Manchester City kun har avgitt to poeng. Hvem har imponert mest i starten?

– Så langt må jeg si Liverpool. City har nådd et så høyt nivå, med en så god trener og så store ressurser, at man blir overrasket om de ikke briljerer. Vinner de tittelen, så er det normalt, mener Thore Haugstad, NRKs fotballekspert.

5 av 38 Premier League -runder er unnagjort. Det gir kanskje noen indikasjoner på hvordan tittelkampen blir.

– Mot Spurs var kontrasten enorm med hva de leverte i samme kamp 11 måneder før (1–4-tap ). Vi visste hva Liverpool kan utrette fremover. Det at de nå også kan forsvare seg, bør bekymre rivalene, mener Haugstad.

Får ros

Liverpool har fått sin beste ligastart siden 1990/91. Før sesongen ble de pekt ut som den store utfordreren til regjerende mester Manchester City.

– Årets tittelkamp kan bli avgjort av hvilket lag som vinner de interne kampene blant «topp seks», og Klopps lag har fått en god start, skrev Matt Law, Telegraph-kommentator etter Spurs-seieren.

Det var første gang Liverpool slo en av «topp seks-rivalene» på bortebane siden de slo Chelsea i 2016.

– Progresjonen under Klopp forrige sesong, sammen med sommerens ambisiøse overgangsvindu, har gjort Liverpool til genuine tittelutfordrere. Nå har de vist det. Store ord har blitt støttet opp av prestasjon, mener anerkjente James Pearce i Liverpool Echo .

Chelsea gode nok?

Maurizio Sarri har med sin attraktive fotball åpnet bedre i Chelsea enn hva Thore Haugstad hadde trodd.

– Spesielt siden Sarri er ny i England og har en offensiv, ballbesittende spillestil som gjerne tar tid å lære. Stilen har mye til felles med Guardiolas, som trengte ett år i City før ting begynte å fungere, sier Haugstad.

Men han tror ikke blåtrøyene vil knive om seriegullet når innspurten kommer.

– Man må se litt bak resultatene til Chelsea. De har vært litt heldige som har vunnet alle sine kamper, og spesielt mot Arsenal manglet de balanse og organisasjon. Noe annet er heller ikke å forvente med hensyn til hvor lite tid Sarri har hatt. Alt i alt fortjener imidlertid Sarri mye kreditt for å ha satt sitt preg på laget så kjapt.

Tvil

Sarri tror også 2018/19 er for tidlig for hans Chelsea å ta seriegull.

– Vi må opp et par steg til før vi er på samme nivå som Liverpool og Manchester City, sa italieneren på pressekonferansen etter helgens seier.

De tre øvrige antatt topp seks lagene, Arsenal, Manchester United og Tottenham har alle ni poeng. Er de gode nok til å true Liverpool og City om trofeet?

– Ikke i tittelkampen. Tottenham har en rekke små problemer nå: stadion, Kanes form, Allis skade, og Pochettinos kritikk av stallens mentalitet. Arsenal har ikke et godt nok lag enn så lenge. United har hentet seg inn igjen på imponerende vis de siste to kampene, men seks poeng er allerede mye å hente inn mot to så gode lag som City og Liverpool, svarer Haugstad.

