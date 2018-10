NORSK TV: Manchester United-legenden blir TV 2-ekspert fremover. Han debuterer i studio allerede tirsdag. Foto: Dylan Martinez / X01095

Giggs blir fotballekspert for TV 2

FOTBALL 2018-10-01T14:52:59Z

Han har vunnet rubbel og bit med Manchester United. Nå blir Ryan Giggs (44) TV 2s nye fotballekspert.

Publisert: 01.10.18 16:52 Oppdatert: 01.10.18 17:34

Giggs – som vant vanvittige 34 trofeer i løpet av sin karriere som Manchester United -spiller – er på plass allerede under morgendagens Champions League-sending i forbindelse med oppgjøret mellom Manchester United og Valencia.

– Jeg gleder meg veldig til denne jobben. Norge har alltid betydd mye for meg. Jeg husker godt fra tiden jeg var involvert i supporterklubbene i Skandinavia som spiller. Jeg har vokst opp og levd i Manchester nesten hele livet, men det er når man kommer til andre land – egentlig over hele verden – at man ser hvor stor klubben er og hvor mye den betyr for mennesker, sier Giggs i en pressemelding.

Vil se ting fra United-perspektiv

Timingen er uten tvil helt perfekt for TV 2. Allerede tirsdag vil United-legenden Giggs kunne synse på norsk fjernsyn om kaoset som råder i Manchester United om dagen.

Under Jose Mourinhos ledelse har den tradisjonsrike klubben fått en marerittstart på sesongen. Krisen ble, som du kan se i videoen under, ytterligere forverret da United tapte for West Ham i helgen:

– Jeg er Manchester United-fan, jeg elsker den klubben. Og mine meninger vil jo selvsagt komme fra det perspektivet. Etter at jeg var en del av United i 25 år, har jeg nå sett ting litt på avstand. Det har også vært veldig interessant, fortsetter Giggs.

Ryan Giggs spilte for Manchester United gjennom nesten hele karrieren. Han er for øyeblikket manager for Wales sitt landslag.

Stolt TV 2-ledelse

I TV 2 er man strålende fornøyd med den nye signeringen.

– Vi har en klar målsetting om å utvikle Champions League-produktet i Norge og det handler ikke minst om å tilby publikum de beste og mest innsiktsfulle formidlerne av fotball. I denne klassen hører Ryan Giggs – Manchester United-legende, Champions League-vinner og walisisk landslagssjef – hjemme. Det er en glede å ønske Giggs velkommen til TV 2 Sportens Champions League-lag, sier Vegard Jansen Hagen, sportssjef i TV 2.

Kanalen opplyser at avtalen man nå inngår åpner opp for at flere store navn fra ulike nasjonaliteter vil bli tilknyttet deres fotballsendinger fremover. Onsdag skal for eksempel tidligere Tottenham-spiller Robbie Keane være i studio når gamleklubben møter Barcelona.

Presset Mourinho forlot pressen etter Tottenham-tapet tidligere i år: