SLITER: Marcus Pedersen er toppscorer i Eliteserien, men Strømsgodset ligger à poeng med kvalikplasserte Start. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Lokalavisen slår krisealarm i Strømsgodset: – En alvorlig situasjon

FOTBALL 2018-09-24T14:28:55Z

Varsellampene lyser i Drammen etter seks strake kamper uten seier i Eliteserien. Lokalavisen kaller det «krise».

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 24.09.18 16:28 Oppdatert: 24.09.18 16:43

I en kommentar med tittelen «Derfor er det krise i Godset nå» ramser Drammens Tidende-journalist Ola Niemann opp 14 grunner til at han er bekymret for klubben i nedrykksstriden.

– Hovedpunktet er at det er et lag som både internt og av omgivelsene har blitt spådd å kjempe helt der oppe i toppen av tabellen. Ifølge mitt syn har det vært tidenes satsing i Godset med tanke på spillerstallen og slikt. Når de havner der de gjør, tror jeg det er mer alvorlig enn at man kan omstille seg på sekundet eller på et par kamper. Det vil ta litt tid, sier Niemann til VG.

Søndagens 2–1-tap på hjemmebane mot Molde var Strømsgodsets sjette strake seriekamp uten seier. På de siste tre månedene har de kun vunnet to ganger. Trenerskiftet – fra Tor Ole Skullerud til Bjørn Petter Ingebretsen – har heller ikke hjulpet; klubben har samme poengsnitt før og etter sparkingen.

Her kan du se høydepunktene fra Strømsgodsets tap mot Molde:

Godset-leder: – Misliker det sterkt

Nedrykkstrusselen har aldri vært mer reell: Strømsgodset har 23 poeng, like mange som kvalikplasserte Start og 13. plass Stabæk, og Lillestrøm ligger fire poeng bak med én kamp til gode.

– Det presset som vil følge Godset-spillerne nå, ettersom det vil være en stor overraskelse om de rykker ned, kan bli utslagsgivende til slutt. Og jeg synes bunnlagene har sett bedre ut i det siste. Derfor mener jeg totalen gjør at Godset ligger dårlig an, sier Niemann.

I Strømsgodset har det, ifølge daglig leder Dag Lindseth Andersen, vært en normal dag uten ekstraordinær møtevirksomhet. Mens mange supportere og journalister snakker om «krise», velger Godset-lederen å bruke andre ord.

– Vi har bestemt oss for ikke å bruke ordet «krise» om fotball i det store og det hele. Det er veldig fort gjort å dra på med ordbruken. Men det er klart at når du er med i en konkurranse som heter Eliteserien, så er det ikke hyggelig å ligge på 12. plass. Vi tar det inn over oss og ser på det som en alvorlig situasjon i den konteksten. Vi føler at vi har kontroll på det vi driver med, og det er ikke dårlig stemning, men vi misliker sterkt at vi ikke tar flere poeng, sier Andersen til VG.

– En ny situasjon for våre spillere

– Dere har byttet trener, spillerne har holdt møter, dere har satt ned prisene for å fylle tribunene. Er du bekymret over at grepene ikke har gitt utslag i resultater?

– Det er en lite hyggelig situasjon. Det er bekymringsfullt. Men jeg føler vel at vi gjør det vi kan som klubb. Vi står på. Den mobiliseringen vi fikk til før Molde-kampen, synes jeg var veldig positiv i seg selv. Det er veldig mange positive ting å ta med seg fra den kampen, sier Godset-lederen.

– Mange trekker frem Strømsgodsets mangel på erfaring i lignende situasjoner som en ulempe i nedrykksstriden. Er det noe du tenker på?

– Vi har nok en del spillere som ikke har vært i denne situasjonen. Det som foregår i hodene, er en utfordring som «BP» og hans team jobber hardt med. Det er ingen enkel sak å håndtere en nedrykksstrid, og de lagene som er der ofte, har en del spillere som har vært med på det før. Det er en ny situasjon for våre spillere som vi må lære oss.

Sportssjef Jostein Flo i Strømsgodset har ikke besvart VGs henvendelser mandag.