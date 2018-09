Øyvind Alsaker om «årets mål»: – Vanner ut kåringen

FOTBALL 2018-09-27T08:49:15Z

Liverpools Mohammed Salah stakk av med prisen for «årets mål» under FIFA Football Awards. Det har fått mange til å stusse.

Publisert: 27.09.18 10:49

– Det er ikke verdens vakreste mål, fastslår Øyvind Alsaker.

Se vinnermålet i videovinduet øverst i artikkelen!

– Hvilken scoring burde vunnet kåringen?

– Bales scoring i Champions League-finalen er en åpenbar kandidat. Den er uangripelig. Det er et spektakulært mål alle gisper av – et mål alle fotballsupportere elsker å se. I tillegg er det i en Champions League-finale, og det synes jeg også skal bety noe.

Bales brassemål var en av favorittene før mandagens prisutdeling:

– Kåringer er godt stoff og det skaper alltid debatt. Det engasjerer, men når et såpass ordinært mål vinner så vanner man ut kåringen. Man reduserer verdien av sin egen kåring, sier Alsaker.

Det var ikke mangel på sterke kandidater. Også Cristiano Ronaldo vartet opp med et brassespark som endte med mål i Champions League:

I «årets mål»-kåringen, eller Puskás-prisen som FIFA kaller den, er det en avstemming på FIFAs offisielle hjemmesider som avgjør hvem som vinner prisen. Salah fikk 38 prosent av stemmene.

– Selvfølgelig er det mobilisering av fans som gjør at dette er mulig, sier Alsaker.

På Twitter har det kommet reaksjoner fra folk som mener hele kåringen er en vits. James Milner uttrykte overraskelse over hvilket av klubbkameratens mange mål fra fjorårssesongen som var nominert:

Alsaker er langt på vei enig med Milner.

– Dribleraidet mot Tottenham var kanskjer mer spektakulært på mange måter. Men dette er nok topp tre.

Denne hæl-scoringen fra australsk fotball var heller ikke ueffen, men nådde ikke opp mot Salah:

Generelt sier Alsaker at han alltid tar slike kåringer med en klype salt, da det ofte virker som at det blir tatt andre hensyn enn åpenbare sportslige kriterier.

– Det er alltid mye rart der. Banens beste i VM-kamper er for eksempel nesten alltid den største stjernen. Det er ikke reelt. Ofte virker det som at det er en komité som sitter og skal please de største stjernene.

Flere av kandidatene til Puskás-prisen var scoringer fra VM, blant dem Lionel Messis 1–0-mål mot Nigeria:

De øvrige kandidatene var Benjamin Pavard, Girorgian de Arrasceata, Denis Cherysev, Lazaros Christoudoulopoulos og Ricardo Quaresma, som scoret en perle av et mål for Portugal mot Iran i gruppespillet i VM: