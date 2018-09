SAMTALER: Rini Coolen (til høyre) og Nils Arne Eggen. Foto: Knut Espen Svegaarden

Eggen har sansen for Coolen

TRONDHEIM (VG) Han vil ikke svare på spørsmål om han mener Rini Coolen (51) er rett mann for Rosenborg – på sikt. Men Nils Arne Eggen (77) er klar på at nederlenderen har egenskaper som gjør ham egnet i jobben.

Lerkendal, noen timer før Rosenborg, på etterskudd, skal reise til Glasgow og møtet i Europa League med Celtic:

Nils Arne Eggen ankommer treningsfeltet. Det blir straks en annen stemning, som det alltid blir da RBKs viktigste mann gjennom historien gjør sin entré.

Eggen starter med å skjelle og smelle litt, til både VG og TV 2. Det tåler vi. Så ser han Rini Coolen, og roper ut: «Få opp farten’a, hollender ...»

Det lyser gjennom at Eggen har sansen for Coolen. Og det er ingen tvil om at han mener det var rett å sparke duoen Kåre Ingebrigtsen/Erik Hoftun - selv om det måtte bli smerter.

– Jeg støtter styret, er alt Eggen ønsker å si. Det er i grunn nok.

Men grunnen til at Eggen ikke ønsker å svare konkret på spørsmålet om «Coolen er rett mann også i fremtiden?», som VG spurte trenerlegenden om, er følgende:

1) Han kjenner han ikke godt nok.

2) Han lar dette være opp til styret (litt politisk korrekt kan faktisk Eggen være også).

Han går ikke lenger enn til å si at «N’Rini er sterk faglig.» Og det er et av de, naturlig, punktene en Rosenborg-trener må beherske. Men han må også kunne gi sine direktiver så spillerne forstår det.

Eggen er ganske sikker på at nederlenderen behersker dette. Og da Coolen kommer bort til han, «vi må gå vekk fra journalistene», reiser Eggen seg straks og blir med RBK-treneren ut på banen. Etter hvert kommer også hans gamle spillere, nå assistenter, Trond Henriksen og Jørn Jamtfall.

Coolen vet at det – fortsatt – er viktig å ha med seg Eggen på laget. Og han har en fordel: Han er nederlender, han kommer fra den «hollandske skolen», der Eggen selv hentet hele sin inspirasjon, via møter med den tidligere Ajax- og Nederland-treneren Rinus Michels.

Så Eggen priser nederlenderne. Og han liker Coolen. Han snakker om «fremgang», men at det fortsatt ikke er «Rosenborg, sånn det skal være.»

Nils Arne Eggen har alltid hatt mye han skulle sagt, og det har han fortsatt. Og det er fortsatt litt meningsløst å si imot mannen. Det er likevel, fortsatt, interessant å lytte til mannen, han som skapte det moderne Rosenborg da han kom hjem til klubben etter seriegullet med Moss i 1987.

Etter at han ga seg, i 2002, har Rosenborg hatt 12 trenere (inkludert et halvår med mesteren selv). Men Eggen snakker heller om at RBK, også siden 2000, har dominert norsk fotball.

– Vi har faktisk vunnet 11 seriegull siden 2000. Og hvis det har vært behov for å skifte trener, så har vi gjort det. Det handler om å foreta seg noe når det ser det går feil vei, sier Nils Arne Eggen til VG.