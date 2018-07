FERDIG: Antonio Contes dager i Chelsea er talte. Foto: TONY O'BRIEN / X03815

Sky Sports: Conte har fått sparken

Publisert: 12.07.18 15:50 Oppdatert: 12.07.18 16:56

Antonio Conte (48) skal ha fått sparken som Chelsea-manager, melder engelske medier.

Det melder Sky Sports og The Guardian torsdag ettermiddag. Chelsea har ennå ikke meldt noe.

Men London-klubben må ikke ut på managerjakt. Alt tyder på at tidligere Napoli-manager Maurizio Sarri (59) overtar treneransvaret i løpet av de neste dagene.

– Sarri er nære å bli Chelseas nye manager. Mine advokater og hans advokater jobber med å få på plass de siste detaljene nå, sa Napoli-president Aurelio De Laurentiis onsdag ifølge Sky Sports.

Endringene har lenge vært ventet, men har dratt ut så langt at da Chelsea startet sin sesongoppkjøring i helgen, var Antonio Conte fortsatt manager og ledet treningene.

Gull i første sesong

Conte tok over Chelsea våren 2016, og ledet klubben til Premier League-gull i debutsesongen . Det gikk imidlertid vesentlig dårligere forrige sesong, da de endte på 5.- plass i ligaen og dermed gikk glipp av Champions League-spill.

I Champions League ble de slått ut i åttedelsfinalen etter å ha tapt 1–4 sammenlagt for Barcelona. I tillegg ble det tap i ligacupens semifinale mot Arsenal, og ett av få lyspunkt i en ellers tung sesong var FA-cuptriumfen, etter at de slo Manchester United 1–0 i finalen på Wembley i mai.

Sarri har på sin side høstet mye skryt for jobben han har gjort i Napoli. Sølvtøy har det imidlertid ikke blitt. I hans tre sesonger som Napoli-sjef har det blitt én 3. plass og to 2.-plasser. Hver gang har Juventus blitt seriemester.

I 2016/17-sesongen ble han kåret til årets trener i Serie A, men den eksentriske italieneren har blitt erstattet av Carlo Ancelotti.

Sky: Jorginho kommer også

Ifølge Sky Sports er det ikke bare Sarri som kommer inn portene på Stamford Bridge. De melder at han tar med seg midtbanespilleren Jorginho, og skriver samtidig at han blir London-klubbens nest dyreste spiller gjennom tidene – bare bak Álvaro Morata.

Jorginho så lenge ut til å være på vei til Manchester City, men spilleren skal selv ha uttrykt at han foretrekker å bo i London fremfor Manchester, og dermed kommer han til å spille i Chelseas mørkeblå, fremfor Citys lyse.

Hvilke farger Antonio Conte kommer til å representere, gjenstår å se. The Guardian skriver at italieneren sannsynligvis tar en pause fra treneryrket mens han vurderer neste steg i karrieren.

Conte begynte sin trenerkarriere i hjemlandet, og fem år etter sin trenerdebut tok han over Juventus, klubben han selv spilte for 296 ganger, i 2011. Deretter tok han over det italienske landslaget i 2014, som han ledet til kvartfinalen i EM i 2016, der det til slutt ble stopp mot Tyskland i kvartfinalen.

Etter EM gikk han formelt av som trener og tok over Chelsea.

Saken oppdateres!