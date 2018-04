TUNG KVELD: Zlatan Ibrahimovic depper på gresset etter å ha misbrukt en stor sjanse på gjennomspillet fra Ola Kamara. Foto: Bjørn S. Delebekk

Voldsom nedtur for Galaxy og Zlatan: - Ikke bra!

Publisert: 09.04.18 07:52 Oppdatert: 09.04.18 08:18

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-09T05:52:48Z

LOS ANGELES (VG) (LA Galaxy - Sporting Kansas City 0–2) Zlatan Ibrahimovic (36) fikk en halvtime på banen etter at LA Galaxy nok en gang hadde rotet det til, men en uke etter drømmedebuten klarte ikke den svenske stjernen å frelse sine lagkamerater.

– De ville det mer enn oss. Det å tape med to mål hjemme er selvfølgelig ikke bra, oppsummerte den svenske superstjernen med skuffet mine i garderoben.

Kontrastene var store til festdebuten forrige helg da han kom inn og scoret de to avgjørende målene i 4–3-seieren mot byrival Los Angeles FC .

Galaxy, som på papiret skal være et topplag i Major League, er altfor frynsete bakover for øyeblikket.

Den norske duoen Jørgen Skjelvik og Ola Kamara spilte hele kampen foran 25.000 tilskuere på StubHub Center. Etter å ha havnet under 0–3 mot Los Angeles FC for en uke siden, så sto det 0–2 før hjemmelaget våknet denne gangen.

Og det skjedde etter at Zlatan kom inn igjen. Kansas scoret «to kjappe» i løpet av det første kvartere i 2. omgang, og da hadde publikum allerede begynt å rope taktfast «we want Zlatan».

Han kom inn i 61. minutt, og det første å han gjorde var å ta avspark etter at Johnny Russell nettopp hadde lagt på til 2–0 for bortelaget.

Han la seg på topp sammen med Kamara, og det ble straks mer offensivt trykk fra Galaxy som skapte noen gedigne sjanser:

Blant annet da Zlatan spilte frem Kamara som lekkert hælflikket til Romain Alessandrini - hvis avslutning smalt i krysset og ut.

Og så hadde Skjelvik en enorm sjanse da han skjøt rett på keeper fra seks meter etter at Zlatan hadde vært involvert i forarbeidet.

På overtid spilte Kamara på lekkert vis Zlatan alene igjennom på overtid, men svensken skjøt utenfor.

– Dette er ikke i nærheten av å være bra nok. Jeg burde satt den kjempesjansen også. Den sjansen er stor, sier en svært skuffet Skjelvik til VG etter hjemmetapet.

– Hvorfor er dere så ruskete defensivt - handler det om at dere må spille mer sammen?

– Nei, jeg tror det handler mye om innstillingen vår. Vi blir litt passive på hjemmebane istedenfor å gå ut høyt og dominere kampen. Vi skal være aggressive på hjemmebane, sier midtstopperen.

– Har det vært mye fuzz rundt Zlatan-overgangen som har forstyrret dere?

– Nei, jeg tror det bare er positivt. Vi må bare ha en annen aggressivitet fra start

Og mer trykk kan det bli når Zlatan er i skikkelig kampform, og kan bidra fra start.

– Jeg følte meg bra i dag, og jeg nærmer meg. Men vi må ikke glemme at jeg har vært borte i nesten et år, og det tar tid å finne tilbake formen. Vi må ta dette dag for dag. Jeg føler meg klar, og føler meg bra. Kanskje jeg er klar fra start i neste kamp, sa 36-åringen som hilste på David Beckham før kampen i Los Angeles: