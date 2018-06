Klanen i pyro-krangel med NFF: – Føler en frustrasjon

Publisert: 01.06.18 09:49 Oppdatert: 01.06.18 10:24

FOTBALL 2018-06-01T07:49:14Z

Vålerenga risikerer bøter etter at det ble tatt i bruk pyroteknikk under derbyet mot Lillestrøm. Samtidig går klubbens supportergruppe ut mot NFFs håndtering av «pyro» på norske tribuner.

– Vi er mange i den utvidede fotballfamilien som føler en frustrasjon ovenfor NFF, skriver Klanens talsmann Erling Rostvåg, i en uttalelse sendt til VG. Innlegget er også delt på klanen.no .

Før kampstart i derbyet mellom Vålerenga og Lillestrøm forrige helg veltet det røyk ned fra LSKs del av tribunen. Underveis i oppgjøret ble det også fyrt opp bluss av VIF-supporterne.

Det var ikke blitt søkt om bruk av pyroteknikk til kampen, dermed vanker det etter all sannsynlighet bøter fra NFF. Ifølge forbundet har klubbene nå fått anledning til å gi sin forklaring - når det er gjort, vil påtalenemnda vurdere om det skal opprettes sak.

Klanen er oppgitt over det Rostvåg kaller en innstramming av pyro-reglementet, som kom før seriestart denne våren. Klubbene må fortsatt søke om å få bruke pyroteknikk, men selv om det blir gitt tillatelse, må det skje på et bestemt område på tribunen. Rostvåg er frustrert over at klubbene ikke ble tatt med på en dialog før den nye praksisen ble innført.

– Denne sesongen har vi, for første gang på over 10 år, sett at utviklingen går bakover. Dialogen er vekk og det er ikke lenger mulig for meg, eller mine «kolleger» tilknyttet andre lag, å mane til ro med lovnader om en mer konstruktiv vei til målet, mener Rostvåg.

Han mener årsaken til at det ikke har kommet en tydelig protest rundt NFFs håndtering av pyro-spørsmålet, er at han selv og andre har manet til å heller se om det hele kan løse seg med konstruktiv dialog.

– Hevder alle er fornøyd

Rostvåg forteller at han har vært i dialog med NFF, for å finne ut av bakgrunnen for den nye praksisen i år.

– Det var et arrangement i Trondheim, hvor de brukte pyro på øvre del av tribunen. Det kom konfetti gjennom luften, slik at det falt brennende papirbiter ned på handicaptribunen. I NFFs hode er det nå farlig å ha publikum under pyroteknikk. Så nå er det kun lov å gjøre på første rad, sier Rostvåg til VG.

– NFF hevder også at alle klubbene er fornøyde med dette, men de jeg har snakket med er fortvilet. De uttrykker det ikke ovenfor NFF i form av formelle protester, men i form av tydelig misfornøyd mumling på konferanser og i møter. Klubbene er redde for å legge seg ut med NFF og allerede i første serierunde i år ble to klubber kalt inn på teppet for å ha sendt inn en søknad som ikke ville bli godkjent. Der andre instanser ville avvist en søknad med en begrunnelse, gir NFF reprimande og advarer mot å gjøre dette igjen. Samtidig forteller de omverdenen at ingen er misfornøyd med den nye ordningen, hevder Klanens talsmann.

– Vi har strukket oss langt

Hos NFF mener de at de har kommet supporterne i møte ved å i det hele tatt gi rom for bruk av pyroteknikk.

– Vi har gitt tillatelse for at klubber kan søke, allerede der har vi strukket oss langt. Vi har fått kritikk av UEFA for det. Hos UEFA er det nulltoleranse for bruk av pyro, forteller konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, til VG.

– Men noen vil trekke dette enda lenger, inn på tribunen. Tenne bluss ved scoringer og så videre. Det har vi av sikkerhetsmessige grunner ikke tillatt.

Fisketjønn bekrefter at det kom en presisering før sesongstart rundt hva som tillates av pyrobruk.

– Vi har vært tydeligere på å avgrense område, slik at det ikke skjer midt blant publikum, sier konkurransedirektøren.

– Klanens talsmann er frustrert over at supporterne ikke har blitt tatt med på dialog rundt den nye praksisen?

– Vi tok det opp på sikkerhetsseminaret, der de var til stede.

Avventer reaksjon

Klanen-talsmann Rostvåg er forberedt på at NFF vil komme med en reaksjon på bruken av pyro under helgens kamp mellom VIF og Lillestrøm. På Vålerengas klubbkontor avventer de en tilbakemelding fra forbundet.

– Så får vi diskutere og drøfte en eventuell tilbakemelding fra dem. Det er standard prosedyre. Det skjer slike ting fra tid til annen, og vi må bare forholde oss til det, sier daglig leder Erik Espeseth til VG.