Åge Hareide møtte norsk presse på den danske ambassadørboligen på Blindern i Oslo tirsdag formiddag.

Hareide overrasket over Norges læringsvilje: – Merkelig

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Øyvind Herrebrøden

Publisert: 23.05.18 08:54

BLINDERN/ULLEVAAL (VG) Danmarks VM-klare suksesstrener Åge Hareide (64) stusser over at Norge ikke er mer ivrige etter å lære av sine naboer.

– Jeg kjenner ikke helt til hvordan de jobber. Jeg vet at de har vært ute og sett i Sveits og Sør-Amerika. De har sikkert god kontakt med øvrige land. Men for oss som jobber ute med spillerne, så er man kanskje litt overrasket over at man ikke blir brukt mer når det kommer til innspill rundt den norske modellen, sier Hareide til VG.

Det er tydelig at han ikke har hatt særlig mye kontakt med Norges Fotballforbund parallelt med å ha ledet det danske landslaget til VM i Russland.

Sammenligner Ødegaard og Eriksen

Den tidligere norske landslagssjefen (2003–2008) synes landsmennene kunne søkt flere råd hos sånne som ham selv – nordmenn med innsikt og erfaring i land som har fostret opp flere talenter i europeisk toppfotball.

– Det er jo litt merkelig, egentlig. Du sitter inne med veldig mye kompetanse både fra Sverige og Danmark når det gjelder unge spillere du har på klubblagene der nede, sier Hareide, og det er ikke utenkelig at han mener «jeg» når han sier «du».

Han trekker en enkel sammenligning mellom danske Christian Eriksen (26) og norske Martin Ødegaard (19).

– Danskene er tidlig ute, drar tidlig ut til land og klubber i Europa som gir dem en god opplæring. Det kan være tilfeldig, men vår (Norges) største stjerne dro til Real Madrid og deretter til Nederland. Mens danskene begynner i Nederland og tar utviklingen via de landene der. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, sier Danmarks landslagssjef, som har bred trenererfaring fra både norsk, dansk og svensk klubbfotball.

Semb: – Vi har tett kontakt

Nils Johan Semb , som fortsatt fungerer som toppfotballsjef før han etter hvert tar over sportssjef for herrenes A-landslag, mener de «historisk sett» fortsatt har mest kontakt med de nordiske landene.

– Vi har faste møtepunkter, og spesielt svenskene har vi tett samarbeid med. Så vi vet hvordan vi tenker spiller- og trenerutvikling i de ulike landene. Jeg vil påstå at vi har tett kontakt med de landene der, men det kan godt hende det er områder vi kan være enda bedre på, sier Semb til VG.

Han svarer slik på sammenligningen av karrierene til Eriksen og Ødegaard:

– Overganger til enkeltspillere er veldig styrt av spiller og klubb. Hvis Real Madrid kommer på banen, er det ikke så lett å styre farten.

Men han vedgår at Danmark akkurat nå ser ut som laget i Norden som er sterkest på å produsere flest toppspillere.

– For danskene ser det bra ut på lang sikt. Da vi spiller mot dem på de ulike aldersbestemte landslagene, er det ganske jevnt. Det er ikke så stor forskjell på lagene, men danskene har flere sluttprodukter, flere enere enn det både vi og Sverige har, sier Semb.