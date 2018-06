«PUTINS PITBULL»: Mohamed Salah avbildet hånd i hånd med mannen som kalles «Putins Pitbull», Ramzan Kadyrov. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Helsingfors-komiteen fortviler over dette Salah-bildet: – Det er skuffende

Publisert: 11.06.18 14:03 Oppdatert: 11.06.18 14:39

FOTBALL 2018-06-11T12:03:40Z

OSLO/MOSKVA (VG) Mohamed Salah (25) har høstet mye ros for sine prestasjoner på fotballbanen denne sesongen. Men like før VM braker løs, stormer det rundt ham og det egyptiske landslaget.

– Dette er en mulighet for de russiske myndighetene til å sole seg i glansen av superstjerner mens hele verden se på, noe som gjør at det kan bli enklere å overse problemene og uroen som er i landet. I Tsjetsjenia er det menneskerettighetsbrudd så godt som hele tiden – ofte under direkte ordre fra presidenten Ramzan Kadyrov.

– Vi har lenge advart mot - og fryktet - at dette kunne skje.

Det sier Lene Wetteland i Helsingfors-komiteen til VG. Helsingfors-komiteen er en organisasjon som arbeider for at menneskerettigheter skal respekteres og omsettes i praktisk handling.

Kadyrov – ofte kalt «Putins Pitbull», er mannen Mohamed Salah er avbildet sammen med, som vist i bildet øverst.

Forventer bedre av Salah

Liverpool-stjernen og resten av det egyptiske landslaget skal ha sin VM-leir i Tsjetsjenia, og allerede på første treningsøkt i Groznyj, ble Salah avbildet hånd i hånd og med et smil om munnen sammen med Kadyrov.

– Det står en internasjonal fotballstjerne der som smiler og holder ham i hånden. Ting som dette er med på å undergrave de få menneskerettighetsaktivistene vi fortsatt har som sloss, og det er også med på å undergrave det bildet Salah har bygd opp som en humanitær stjerne – og ikke bare en fotballstjerne, sier hun, og legger til:

– Det er skuffende at han (Salah) som er så talentfull, og har de ressursene han har, at han tilsynelatende ikke vet bedre om hva han begir seg ut på. Noe må man kunne forvente.

Tidligere i år meldte den russiske avisen Novaja Gazeta at flere hundre homofile hadde blitt arrestert i Tsjetsjenia , og utsatt for mishandling og tortur.

Dette gjaldt spesielt homofile menn. Avisen hevdet også at tre menn hadde mistet livet på grunn av sin legning, og mistenkte at det også var flere døde.

Ifølge avisen oppfordrer lokale myndigheter familiene til dem som er pågrepne til å drepe dem, for å redde familiens ære.

– Vi har ingen homofile her, og hvis vi har noen av dem, så ta dem til Canada. Ære være gud, ta dem langt vekk fra oss, så vi slipper å ha dem her hjemme. Vi skal ha rent blod, så hvis det er noen her, ta dem, skal Kadyrov ha sagt.

Advart FIFA – gjentatte ganger

Wetteland sier at de Helsingfors-komiteen – sammen med en rekke andre organisasjoner – gjentatte ganger har tatt kontakt med FIFA for å understreke hvor problematisk dette er.

– FIFA har sine retningslinjer når det kommer til menneskerettigheter. Vi har understreket hvor problematisk det er at Tsjetsjenia brukes som base under fotball-VM, og det er utvilsomt problematisk at det blir benyttet som det. Det har ikke vært mangel på advarsler, akkurat, forteller hun.

Det er ikke bare Helsingfors-komiteen som reagerer. Det gjør også Andrew Stroehlein, mediedirektør i Human Rights Watch. Han skriver følgende på sin Twitter-konto :

– Han (Kadyrov) er kjent for tortur og drap. VM-sluttspillet har ikke engang begynt, og det brukes allerede for å «booste» de verste forbryterne.

– Og til dere som forteller meg at «det er fotball, ikke bland inn politikk»: Bilder som dette gjør det umulig. Tortur og drap utført av staten er ikke politikk. De er rett og slett kriminelle, fortsetter han.