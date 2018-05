MATCHVINNER: Anders Trondsen scoret mot gamleklubben og kunne juble sammen med lagkameratene i Rosenborg. Foto: DELEBEKK,BJØRN S.

Trondsen avgjorde, jublet foran Stabæk-fansen og takket dem etter kampen

Publisert: 13.05.18 21:50 Oppdatert: 13.05.18 22:08

BEKKESTUA (VG) (Stabæk - Rosenborg 0–1) Anders Trondsen (23) fikk én mulighet på sin gamle hjemmebane. Den tok han godt vare på - og så løp han bort og jublet foran Stabæk-supporterne.

– Det smakte ekstra godt. Alle vet at de (Stabæk-fansen) ikke er «fan» av meg lengre. Da må jeg få lov å ta igjen når jeg scorer. Det er bare moro det, sa Trondsen til Eurosport med et smil om munnen.

Det var ikke veldig populært - for å si det mildt. Men Rosenborg jublet ikke bare for Trondsen-goalen, men også for at avstanden til serieleder Brann i hvert fall ikke er «mer enn» sju poeng da vi går inn i en hektisk perioder for lagene i Eliteserien.

– Jeg må nesten takke dem for at de tenner meg sånn. Så alle ære til de, fortsatte Trondsen, som ikke sparte på stikkene til Stabæk-fansen under seiersintervjuet.

– Når de synger sånn, så tenner det meg enda mer.

Først en sjanserik 1. omgang, med gode glimt av godt spill fra begge lag. Sjansene var jevnt fordelt, fire til hvert lag, men som en kollega sa i pausen: Stabæk kan fort være det laget som får lide for at de ikke scoret på en eller to av sjansene før pause.

– Jeg tror det handler om skarphet. Vi skaper sjanser, men scorer ikke. De skaper sjanser og scorer. Å vinne i dag handler om ren kvalitet, sa Stabæk-trener Toni Ordinas til Eurosport.

For Franck Boli var den største synderen. Han skal ha for at han kom til sjansene, men en av de tre han fikk, burde Stabæk-angriperen ha scoret på.

Først ble han spilt gjennom, der RBK-forsvaret sov. Boli rundet keeper, men brukte et tidel for lang tid på å avslutte.

Bare tre minutter senere (12. minutt) slo Nicklas Bendtner en horribel feilpasning, Boli fikk servert ballen, kom seg nok en gang forbi keeper Hansen, men Even Hovland rakk inn i mål - og reddet. Returen satte Boli i nettveggen.

– I garderoben sier jeg til gutta at vi ikke kan være fornøyd med resultatet, men måten vi spiller på å retningen vi klubben drar i, det må vi være fornøyd med, fortsatte Ordinas og poengterte at han var fornøyd med at laget gikk i strupen på RBK fra start.

Rosenborg hadde sine sjanser, en ved nevnte Bendtner, der keeper Sayouba gjorde en god redning, og så headet Tore Reginiussen i tverrliggeren og ned etter en corner.

Rett før pause hadde ex RBKer John Hou Sæter en god mulighet, men skuddet gikk utenfor.

Fire minutter etter pause kom det som skulle bli avgjørelsen: Pål André Helland slo en flott crosser mot venstre. Der kom Yann-Erik de Lanlay i full fart, fikk med seg venstreback Birger Meling på overlapp, han slo en flott pasning tilbake i feltet - der ex Stabæk-spiller Anders Trondsen, på direkten smelte ballen i mål bak Sayouba.

2. omgang ble ikke like sjanserik, lagene hadde en mulighet hver etter Trondsens scoring, men for RBK var dette et skritt i riktig retning. Bevegelsene stemte bedre, RBK var tilbake i 4–3–3, og indreløper-bevegelsene stemte langt bedre enn i mange av de andre kampene denne sesongen.

– Det begynner å se bra ut. Det føles ut som vi har god kontroll, selv om Stabæk ypper seg litt på slutten der, avsluttet Trondsen.