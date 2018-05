TIL SYKEHUS: Alex Ferguson skal være kjørt til sykehus. Tilstanden skal være alvorlig. Her fra et besøk i Oslo i 2016. Foto: Hallgeir Vågenes

Sir Alex Ferguson operert etter hjerneblødning

Publisert: 05.05.18 20:57 Oppdatert: 05.05.18 21:39

Manchester United bekrefter at den legendariske manageren Alex Ferguson (76) er blitt hasteoperert for hjerneblødning. Operasjonen skal ha gått bra.

Sky Sports melder i kveld at tilstanden er alvorlig og at han skal opereres senere lørdag kveld. Ifølge flere medier skal Ferguson ha fått en hjerneblødning. Han skal ha gjennomgått en vellykket operasjon, men United-legenden må gjennom intensiv behandling fremover.

Manchester United opplyser at han har gjennomgått en vellykket hasteoperasjon for hjerneblødning . Og at han må gjennom en priode med intensiv pleie for å komme seg.

Ferguson var Manchester United -manager i 26 år før han ga seg tilbake i 2013. Han hentet hjem 38 trofeer til klubben – inkludert 13 seriemesterskap og to Champions League-titler.

The Times skriver at Ferguson skal ha blitt hentet i sitt hjem i Cheshire kjørt til sykehus fredag, og at venner av fotballkjendisen har fortalt at han skal ha klaget over sviktende helse torsdag.

En ambulansen skal ha hentet ham rundt klokken ni fredag morgen, og kjørt ham til Macclesfield district hospital. Senere på dagen ble han ha blitt overført til Salford Royal Hospital og eskortert av politi.

At Ferguson var alvorlig syk ble ikke kjent før i dag da sønnen Darren ikke dukket opp på jobb i Doncaster (League One) hvor han er manager. En representant fra Doncaster sa «Darren vil ikke være til stede på kampen mot Wigan av familiære årsaker».

