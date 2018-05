INDIVIDUALIST: Zlatan Ibrahimoc skal ikke til VM. Flere svenske landslagsspillere synes det er helt greit. Foto: Chris Carlson / TT NYHETSBYRÅN

Landslagsspiller om Zlatan-farsen: – Sørgelig

Publisert: 10.05.18 09:39 Oppdatert: 10.05.18 10:17

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-10T07:39:39Z

Landslagsspiller Gustav Svensson er alt annet fornøyd med vårens farse rundt Zlatan Ibrahimovic og Sveriges VM-tropp.

– Det er sørgelig at han får så mye oppmerksomhet, sier Svensson ifølge Aftonbladet . Han kom inn i begge playoffkampene mot Italia da Sverige kvalifiserte seg til VM .

– I stedet for å fokusere på noen som kanskje er med, sett alt fokus på de spillerne som skal være med og kan gjøre en forskjell, sier Svensson som til daglig spiller sammen med Magnus Wolff Eikrem i Seattle Sounders. Onsdag vant de bortekampen mot Toronto etter en Eikrem-assist av det vakre slaget.

Etter en rekke Zlatan-utspill slo det svenske forbundet i april fast - etter å ha snakket med Zlatan - at storstjernen er uaktuell for VM-troppen som drar til Russland i juni.

– Nei, absolutt nei. Etter som han har sagt nei, sier landslagssjef Janne Andersson til Fotbollskanalen til det svenske forbundet.

– Zlatan og en del andre spillere sa nei og at de ikke ville være med landslaget etter EM i Frankrike, og det respekterer jeg. Er det slik at at man endrer mening så er det meg de må snakke med, sier Andersson.

– Han er beviselig en av de beste i verden, så å ha med ham kan gjøre laget bedre, men samtidig tar han mye oppmerksomhet. Akkurat nå har vi en gruppe som jobber veldig hardt for hver andre og vi kom til VM uten ham, sier Svensson og påpeker over for thescore at Sverige det er vanskelig å si om Sverige blir bedre med Zlatan.

Antagelig er Gustav Svensson med når landslagssjef Janne Andersson tirsdag 15. mai tar ut den. Det er usikkerhet rundt skadene til midtbanespillerne Albin Ekdal og Jakob Johansson.

Keeper Karl-Johan Johnsson har tidligere uttalt at en inntreden fra Zlatan kan skape gruppedynamikken.

– Vi spiller som et lag. Zlatan – både som person og spiller – er en individualist og spillet må handle om han, sier Guingamp-keeperen.