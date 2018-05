AU AU: Start-kaptein Isaac Twum var den første av fire Start-spillere som ble skadet i oppgjøret mot Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Start-Larsen etter skade: – Jeg burde ikke ha spilt

Publisert: 28.05.18 12:28

FOTBALL 2018-05-28T10:28:39Z

MOLDE (VG) Før Start møtte Molde søndag kveld var det fire spillere på skadelisten til Start. Nå har den doblet seg.

Det var mange som hadde store forventninger til nyopprykkede Start før årets sesong. Også klubben selv gikk offensivt ut og pratet om øvre halvdel på tabellen som et mål. Etter tolv serierunder ligger Start på 15.plass med syv poeng, og for et lag i motgang ble det nok ikke særlig bedre stemning i leiren med fire nye skader i troppen.

– Det er alltid tungt å få mange skader på et lag som sliter i bunn. Vi mangler kanskje litt selvtillit når vi ligger der vi gjør, og da hjelper ikke skader på. Men det er ingenting hardt arbeid ikke kan fikse. Vi må ha troen på det vi gjør og kjempe videre, forteller fungerende Start-trener Mick Priest til VG etter 3–1-tapet over Molde på Aker stadion.

Start måtte gjøre første bytte allerede etter 19 minutter da Isaac Twum måtte kaste inn håndkle. Tidlig i andre omgang var Priest nødt til å bruke sine to siste bytter da både Aremu Afeez og Simon Larsen måtte ut med skader. Helt på tampen av oppgjøret slet også Damion Lowe med en skade, men da kunne ikke Start sette inn en erstatter

– Vi fikk tre skader som ikke så veldig bra ut. Lowe sin skade på slutten der tror jeg ikke var særlig alvorlig, men det var kjipt å måtte bruke tre bytter før timen var spilt, sier Priest.

Tre kapteiner

Isaac Twum startet kampen som kaptein for Start, men måtte gi båndet videre til midtstopper Simon Larsen. Det båndet ble værende på i rundt 30 minutter før også han sendte båndet videre til Espen Børufsen som fullførte kampen som kaptein. Larsen var tydelig skuffet da han møtte VG etter skaden han pådro seg.

– Jeg personlig burde ikke spilt. Jeg har gått på voltarol hele uka og kanskje skygget litt unna for smerten. Jeg klarte ikke bevege meg ordentlig til slutt her, og jeg slet med å jogge, så da var det ikke noe vits at jeg var på banen, forteller han og legger til:

– For min del er jeg litt redd for at skadene mine har pågått litt for lenge, og at jeg burde tatt grep tidligere.

Larsen innrømmer også at de skadene som har rammet Start nå kommer på et uheldig tidspunkt.

– Jeg synes vi har en bred tropp. Men de som kommer inn er nødt til å prestere. Det er skader vi helst skulle vært foruten, men vi har en bedre tropp enn vi har hatt de to siste sesongene i Eliteserien, forteller stopperen.

– Jeg tenker ikke «hva hvis»

Larsen har spilt samtlige kamper for Start i år utenom én der han sonet karantene for et rødt kort. Selv om Start nå kun har syv poeng etter tolv kamper vil ikke den 29 år gamle midtstopperen gå med på at det er krise i Start.

– Nei, jeg går ikke rundt og er redd for noe sånt. Jeg tenker ikke "hva hvis" hele tiden. Det er ikke noe vi bruker energi på, sier han.

Han mener at spillergruppa fortsatt har stor tro på det som klubben driver med, og er sterk i troen på at Start også spiller Eliteseriefotball i 2019.

– Vi har absolutt troa på prosjektet. Vi er ansatte her og må forholde oss til alt som skjer og er forplikta til det som skjer. Troen på dette prosjektet kommer vi alltid til å ha. Vi ønsker bare å vise fotball-Norge at vi har noe her å gjøre, avslutter han.