FORTSATT MORO: Jürgen Klopp og kaptein Jordan Henderson har det gøy da de gjennomførte sin siste økt på finalearenaen i Kiev fredag kveld. Foto: GLEB GARANICH/Reuters

Klopp: - Trodde ikke jeg skulle få sjansen igjen

Publisert: 25.05.18 17:32

KIEV/OSLO (VG) Liverpool-manager Jürgen Klopp (50) innrømmer at han ikke trodde han skulle få en ny mulighet til å vinne Champions League.

Men her sitter han i en fullsatt pressekonferansesal på Olympiastadion i Kiev, og det er en sprudlende manager som holdt et siste lite «show» før finalen mot Real Madrid.

Tyskeren mener det er «stor forskjell» fra 2013-finalen, da hans Borussia Dortmund tapte 1-2 for Bayern München.

– En Champions League -finale er veldig spesiell, også for en manager. Det er mange ting å tenke på i forberedelsene. Jeg har aldri tenkt at så gode ting (som å spille i CL-finalen) skulle skje med meg, og den gangen trodde jeg det var «once in a lifetime», sier Klopp og spoler fem år tilbake i tid til Wembley - på nettopp denne dagen, 25. mai 2013.

– Vi leverte en fantastisk kamp mot et utrolig sterkt lag. Etter den kampen trodde jeg ikke at jeg skulle få sjansen igjen, men nå er jeg her. Mine spillere ga meg denne sjansen. De har kjempet så hardt for å være her, og det føles veldig godt.

Det var på denne dagen for 13 år siden «miraklet» i Istanbul da Liverpool vant Champions League-finalen på straffespark etter å ha ligget under 3–0 helt til det 54. minutt.

Han innrømmer at det neppe var så mange som trodde på en Champions League-finale for ni måneder siden.

– Men noen av oss hadde den drømmen på grunn av det vi har lagt ned av arbeid. Det har skapt en spesiell følelse. Det ligger i denne klubbens DNA å vinne store ting, og vi er her fordi vi er Liverpool. Vi er nok ikke på Real Madrids nivå, men taktikk i fotball handler om å få motstanderen ned på ditt nivå, sier Klopp.

Skrøt av Zidane

Det var ekstremt god stemning under Liverpools pressekonferanse, og et lite øyeblikk kunne til og med midtstopper Virgil van Dijk og kaptein Jordan Henderson konkurrere med Jürgen Klopps enorme glis - men bare nesten.

Tyskeren valgte å skryte av Real Madrid og manager Zinedine Zidane da han ble konfrontert med at det er enkelte som antyder at Real Madrid-manageren ikke er den sterkeste av de to taktisk.

- At Zidane ikke kan noe om taktikk...da er vi vel to trenere her som ikke har peiling på taktikk. Hva sier det om fotball? svarte han smilende, til stor latter.

– Zidane er en av verdens fem beste spillere gjennom tidene. Jeg har vært i Liverpool lengre enn han har vært i Madrid, men han kan vinne Champions League for tredje gang. Man må nesten forvente at han er briljant som manager, slik som han var som spiller. Real Madrid fungerer som en sveitsisk klokke.