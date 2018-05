HØYT DEKORERT: Sergio Ramos under ettermiddagens pressekonferanse før Real Madrid testet underlaget på stadion i Kiev. Foto: UEFA/AFP

Real Madrid-kapteinen: - Nå må vi fullføre jobben

Publisert: 25.05.18 19:29

Real Madrid-kaptein Sergio Ramos (32) har bare gode minner fra årets finalearena i Champions League.

Det var på Olympiastadion i Kiev at Spania tok sitt andre EM på rad tilbake i 2012. Italia ble banket 4–0 i finalen. I morgen tar 32-åringen tar mer enn gjerne en reprise.

– Vi har bare gode minner fra Ukraina og denne byen, Kiev. Her vant vi EM, og det kommer jeg aldri til å glemme, sier Ramos og retter fokus mot Liverpool lørdag kveld.

– Fin utfordring

– Når du møter store lag så smaker seieren bedre. På veien hit har vi slått Juventus, Paris Saint-Germain og Bayern München, og nå må vi fullføre jobben mot nok et godt lag, nemlig Liverpool. Det er en fin utfordring for oss, sier Real Madrid-kapteinen som stilte på kveldens pressekonferanse sammen med sin brasilianske rekkekamerat Marcelo.

Sergio Ramos kom til Real Madrid som 19-åring, to år etter at han debuterte i La Liga for Sevilla. Nå er han 32 år og kan bli den første i klubben til å vinne tre europacup-finaler som kaptein. Han er ikke mett, men fortsatt sulten på å vinne troféer.

– Når du står overfor slike oppgaver som i morgen så er det enkelt å være «sulten». Å spille nok en finale er i seg selv motivasjon nok, og det er et privilegium å forsvare denne tittelen, sier Ramos.

De har reist hjem til Madrid som Champions League -mestere i tre av de fire siste finalene. Men sjefen for «Galácticos», Zinedine Zidane, går ikke med på at Real Madrid er favoritter i morgen.

- Folk må gjerne si det, men vi vet at det er ikke dét det handler om. Vi er ikke favoritter, og det er heller ikke Liverpool. Det er 50–50 slik det alltid er i finaler. Vi må spille godt og forsøke å vinne. For meg er fotball ganske enkelt. Du må forstå hvor motstanderen kan ramme deg og kontrollere det. Og når du har ballen må du ramme motstanderen med «din» fotball, sier Zidane.

Han fikk selvsagt spørsmål om formen til stjernespilleren Cristiano Ronaldo. Av svaret kan det høres ut som Liverpool-forsvaret kan få sitt å stri med.

– Cristiano er god. Hvis han ikke er på 150 prosent, så er han på 140 prosent. Og det er ikke dårlig, svarte Zidane og var nesten like rolig på podiet som Liverpool-manager Jürgen Klopp en drøy time tidligere.