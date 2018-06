Sveits-helten Ricardo Rodriguez hadde 50 prosent sjanse til å overleve

Publisert: 08.06.18 08:09

FOTBALL 2018-06-08T06:09:06Z

Mannen som sendte Sveits til VM måtte etter fødselen gjennom en operasjon som reddet hans liv. Både leveren og magen hans lå nemlig i brystkassa.

9. november 2017: Sveits spiller VM-playoff mot Nord-Irland etter å ha kommet på andreplass i gruppen, bak Portugal. Sveits får straffe på bortebane. Ricardo Rodriguez scorer.

I returoppgjøret noen dager senere redder han Jonny Evans’ avslutning på streken i det 91. minuttet.

Dermed blir straffescoringen det eneste målet i de to playoff-kampene og Sveits går videre til VM. Men det var ikke sikkert at «gjerningsmannen» skulle vokse opp i det hele tatt, skriver den sveitsiske journalisten Max Kern for the Guardians VM-analyse .

For da moren Marcela, av chilensk herkomst, var åtte måneder på vei med den kommende venstrebacken, fant legene ut at den ufødte gutten hadde en sjelden defekt.

Et hull i mellomgulvet gjorde at innholdet i mageregionen fløt opp i brystområdet. I Rodriguez’ tilfelle hadde magesekken, leveren og deler av tarmene tatt turen opp til brystet og han måtte ha en akutt operasjon så snart han ble født.

Legene ga den nyfødte en 50 prosent sjanse til å overleve og fikk også sendt inn en prest til å møte babyen. Om det hadde en effekt vites ikke, men operasjonen var vellykket og Rodriguez overlevde - selv om han måtte til jevnlige sykehusundersøkelser de tre første årene i sitt liv.

– Han fikk ikke en gang bli forkjølet, det kunne blitt farlig med en gang, sa moren til den sveitsiske avisen Blick i 2011.

Lille Ricardo ble etter hvert en svært så habil fotballspiller og har gått via Wolfsburg og til den italienske storklubben Milan - før han i sommer har blitt koplet til Bayern München.

Men i Sveits vil han best bli husket som mannen som sendte dem til VM i Russland.

Sveits åpner VM mot Brasil neste søndag og har levert stødig i treningskampene opp mot mesterskapet. Sist ble det 1–1 mot Spania - Ricardo Rodriguez scoret for øvrig målet etter en de Gea-tabbe. Japan har på sin side nylig tapt 2–0 for Ghana og har ikke holdt buret rent på sine siste fem kamper.

Spillestopp er klokken 18.55 og kampen vises ikke på norsk TV.