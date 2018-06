VRAKET BENDTNER: Åge Hareide måtte ta en tøff avgjørelse da han vraket Nicklas Bendtner fra VM-troppen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hareide får støtte fra ekspertene etter Bendtner-vrakingen

Publisert: 04.06.18 07:16

FOTBALL 2018-06-04T05:16:36Z

Ekspertene er samstemte om to ting: Det var riktig av Åge Hareide å utelate Nicklas Bendtner (30) fra VM-troppen. Og det var veldig trist at han ble skadet.

Danmarks VM-tropp Målvakter:

Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow, Jonas Lössl Forsvar:

Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Mathias 'Zanka' Jørgensen, Jens Stryger Larsen, Jonas Knudsen Midtbane:

William Kvist, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Lasse Schöne, Michael Krohn-Dehli, Lukas Lerager Angrep:

Yussuf Poulsen, Nicolai Jørgensen, Pione Sisto, Kasper Dolberg, Viktor Fischer, Martin Braithwaite, Andreas Cornelius

– Det er en riktig avgjørelse fordi han er skadet. Det er en risiko å ta med skadde spillere til et mesterskap. Hareide vet at han har tre gruppespillkamper å gjøre det på. I tillegg må han bestemme seg nå, sier Eurosports fotballekspert Bengt Eriksen om hvorfor han støtter Hareides avgjørelse.

Han mener at det ville vært ren gambling å inkludere en spiller som ikke var hundre prosent friskmeldt til alle kampene, at han da ville risikert å ha 22 mann i troppen og ikke 23.

– Men det er først og fremst drit uheldig for Bendtner og veldig, veldig trist. Han går glipp av sjansen til å spille i det aller beste utstillingsvinduet i fotballverden, sier han.

Bendtner ble utelatt av troppen fordi han ikke ble kvitt lyskeskaden han pådro seg i den aller siste Eliteserie-runden før VM. Den første VM-kampen, mot Peru, ble vurdert som så viktig at Hareide ikke turte å ta noen sjanser på Bendtners skade.

Nedside for salg

Også for Rosenborg tror han vrakingen kan få negative konsekvenser.

– Nå tror jeg de mister mange bud som de kunne fått om han hadde spilt i VM. Men de vet samtidig at det er en risiko man tar når man signerer spillere, det kan hende de presterer strålende og blir solgt videre for mye penger, eller blir skadet og ikke får den effekten. Nå fikk Rosenborg dessverre oppleve den nedsiden, analyserer Eriksen.

Han tror dansken blir i Rosenborg, men:

– Rosenborg var Bendtners inngangsbillett til VM, så det er naturlig at han gjør seg noen nye betraktninger nå.

Vurderer Bendtners fremtid

Dansk sportspresse tar noe mer i. Der spekuleres det nå i om vrakingen er begynnelsen på slutten for Bendtners karrière på toppnivå.

– Nå er jeg bekymret over at vi har sett det siste av Bendtner i rødt og hvitt. For har han enda et comeback i seg, etter å ha jobbet så hardt for å komme tilbake i landslaget og til danskenes hjerter? Det er ikke sikkert, skriver Søren Hanghøj Kristensen, fotballkommentator i avisen BT .

Han argumenterer videre for at Bendtner ikke har vært kvalitativt bedre enn konkurrenter som Kasper Dolberg og Martin Braithwaithe i 2018, men at det danske landslaget først og fremst blir en fargeklatt fattigere.

– Det er - sagt på godt dansk - skitergerlig at det danske VM-et blir mer kjedelig, skriver Kristensen, som mener Bendtner gikk til Rosenborg i 2017 av «alle de riktige grunner» - for å score mål og komme tilbake på landslaget.

Også den mangeårige landslagskommentatoren Flemming Toft stiller seg bak Hareides avgjørelse.

– Dette er helt riktig av Åge Hareide . Han har tydelig sagt at han ville ha spillere som var hundre prosent klare. Jeg vil rose Hareide for å holde ord, men det er likevel et stort sjokk. Alle regnet med at Bendtner skulle bli med og at Åge ville gi ham litt lenger tid til å bli frisk, sa han til VG søndag.