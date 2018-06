ILLUSTRASJONSBILDE: Gult kort Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Spillselskap slo alarm etter storinnsats på gult kort i Obosliga-kamp

Publisert: 05.06.18

Spillselskapet varslet NFF da det ble spilt store summer på at en spiller skulle få gult kort i en Obosliga-kamp.

Etter varslet sendte Norges Fotballforbund en observatør til den aktuelle kampen, som ble spilt som planlagt.

Kommunikasjonssjef Yngve Haavik bekrefter at Norges Fotballforbund i løpet av 2018-sesongen fikk inn et tips fra en bettingaktør, hvor et spill ble sett på som mistenkelig. Han understreker at det ikke var snakk om å endre kamputfall, men at det var spill på en enkelthendelse.

VG vet at det er snakk om en herreklubb på nest øverste nivå, og at spillet som ble satt handlet om at en spiller skulle få gult kort. Det skal også ha blitt delt ut et gult kort til nettopp denne spilleren i den aktuelle kampen.

Det var omfanget og mengden innsats på at denne spesielle kamphendelsen skulle inntreffe som vakte mistanke hos spillselskapet Coolbet.

Femsifret beløp

Mikael Mellqvist, talsmann i selskapet Coolbet, bekrefter at det var de som varslet NFF. Han sier at de kontakter forbundet når de har en mistanke rundt enkelte spill og at dialogen ofte oppstår før kampen starter.

– Hva fikk dere til å varsle denne gangen?

– Det går på størrelse på spill. Deretter gjør du en undersøkelse på hvor kunden er fra og om vedkommende har noen forbindelse til spillet han setter. Ved for eksempel spill på gule og røde kort, så undersøker vi det nærmere. En ny kunde med høye innsatser sjekker vi ganske nøye.

– Hvor mye penger var det snakk om i det aktuelle spillet?

– Det var snakk om et femsifret beløp, sier Mellqvist – og tror at spillene som ble satt aldri gikk gjennom da alarmklokkene gikk.

Spiller og klubb orientert

VG har ikke lyktes å komme i kontakt med den aktuelle spilleren via klubben. Sportssjefen i den aktuelle klubben sier likevel i en kommentar at «alle spillerne blir informert om det som omhandler dem – uansett hva det gjelder».

Lederen i klubben sier at klubben bare foreløpig har blitt orientert om et oddsspill som et spillselskap ønsket NFF skulle se mer på. Mer vet ikke lederen om saken.

Saken sendt videre

NFF har snakket med observatøren de hadde til stede på den aktuelle kampen og informasjonen er sendt til Lotteritilsynet.

– De har spesialkompetanse på området. Så er det opp til dem å sjekke om det har skjedd noe ureglementert. Noe mer konkret enn det, er det ikke per dags dato. Saken er at vi har fått et tips som det er nødvendig å se nærmere på, sier Haavik – og understreker igjen at det ikke er en hendelse hvor det er noe mistenkelig knyttet til å påvirke kamputfallet.

– Ikke hverdagskost

Haavik forteller at Lotteritilsynet har spesialkompetanse på området og ikke minst ressurser til å gå slike saker etter i sømmene. Kommunikasjonssjefen er også klar på at det er grunnlag for å undersøke nærmere.

På VGs spørsmål om NFF gjør noe overfor klubb og spiller, svarer Haavik «nei». Han legger til at begge er orientert om at saken er i Lotteritilsynets hender.

– Vi har understreket overfor både spiller og klubb at vi ikke anklager noen for noe som helst. Men at på bakgrunn av det vi har fått, så er det viktig at Lotteritilsynet ser nærmere på saken.

– Hvordan har klubb og spiller reagert på det?

– Det er vanskelig for meg å uttale meg om. Jeg har ikke vært en del av dialogen. Men det sier seg selv at den type informasjon ikke er hverdagskost, sier Haavik.