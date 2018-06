Neymar, Coutinho og Jesus viste VM-form mot Østerrike

Publisert: 10.06.18 17:41 Oppdatert: 10.06.18 18:36

FOTBALL 2018-06-10T15:41:39Z

(Østerrike - Brasil 0–3) For andre kamp på rad scoret en friskmeldt Neymar (26) og sendte sammen med Phillipe Coutinho (25) og Gabriel Jesus (21) et solid skremmeskudd - en uke før de VM-åpner mot Sveits.

Om ikke Brasils VM-motstandere gjorde det fra før, fikk de absolutt grunn til å frykte gultrøyene etter oppvisningen i Østerrike.

For i deres aller siste treningskamp før avreise til Russland og Sotsji på mandag vartet de tidvis opp med sambafotball av ypperste kvalitet.

36 minutter spilt: Gabriel Jesus plukker opp et retningsforandret skudd fra Marcelo, bruker to berøringer for å legge ballen til rette og plasserer ballen i det lengste hjørnet bak Østerrikes målvakt Heinz Lindner.

Jesus hadde et visst press på seg etter at Roberto Firmino scoret i forrige treningskamp, men sementerte sin plass som favoritt til å starte på spissplassen i VM.

63 minutter: Neymar, som også scoret i forrige oppkjøringskamp, det mot Kroatia, får ballen i sekstenmeteren, finter ulykksalige Aleksandar Dragovic på rumpa og triller ballen inn til 2–0.

Scoringen var hans 55. på landslaget og dermed har han tangert legenden Romário. Kun Pelé (77) og Ronaldo (62) er foran verdens dyreste fotballspiller på den historiske toppscorerlista.

69 minutter: Philippe Coutinho ville være med på moroa, avanserte framover med et hav av rom og fikk ingen problemer med å sette inn 3–0.

Dermed fikk de vist frem sine tryllekunster i en kamp som ellers var preget av at spillerne ikke hadde lyst til å pådra seg skader og slitasjer i den siste kampen før VM.

Brasil ligger før VM på nummer to på FIFA-rankingen, men har hatt snaue to fantastiske år under deres nye trener Tite. 57-åringen har snudd laget som ble ydmyket 1–7 på hjemmebane i 2014-VM og røk på pinlig vis ut av Copa América to år etter, til å bli den aller største favoritten i sommerens verdensmesterskap.

Det favorittstempelet steg enda to hakk på Ernst Heppel Stadium i Wien.

Brasil VM-åpner mot Sveits søndag 17. juni. I gruppen deres er også Serbia og Costa Rica. Østerrike havnet på sin side på fjerdeplass i sin kvalifiseringsgruppe og skal ikke til VM.