Celtic ber UEFA etterforske Dida for filming

Milan-keeperen Dida gikk i bakken da en Celtic-supporter løp ut på banen og klappet keeperen på kinnet etter at skottene hadde scoret vinnermålet i onsdagens Champions League-kamp.

Kristian Skalland Moen

Publisert: 04.10.07 11:04 Oppdatert: 04.10.07 14:41







FILMING: Her er situasjonen der Dida får et klaps i brystet av en Celtic-tilhenger. Milan-keeperen reagerer deretter med å bråsnu og løpe et par meter før han legger seg ned. Foto: Bilder fra TV-prouksjonen etter tillatelse fra TV3

Celtic vil høyst sannsynlig selv bli straffet etter at den jublende supporteren løp ut på banen for å feire hjemmelagets 2-1-scoring. UEFA har allerede varslet at de vil se på episoden når de får kamprapporten av dommer Markus Merk i slutten av denne uken.

Nå vil skottene at UEFA skal undersøke om den brasilianske keeperen filmet da han dramatisk gikk i bakken. Det melder Sky Sports.

For etter at Scott McDonald sendte Celtic i ledelsen med sekunder igjen å spille, oppstod den merkelige situasjonen: Den jublende supporteren løper ut på banen, og mot Dida i Milan-målet. På ferden forbi keeperen dulter supporteren tilsynelatende lett borti ham med venstrehånden et sted mellom kinnet og brystet. Dida starter jakten på den jublende tilskueren, men faller til bakken etter to steg. Siden bæres han ut på båre med ispose inntil kinnet. Reservekeeper Zeljko Kalac må fullføre de siste minuttene.

- Reaksjonen er latterlig

Sky Sports fotballekspert Greame Souness bare ler av Milan-keeperen når han ser episoden i sakte film.

- Supporteren kommer ut på banen og jubler. Han skal selvfølgelig ikke være der, men Didas reaksjon er latterlig, sier Souness.

- Han skulle jaget supporteren og kastet ham av banen. I stedet tenker han; jeg kan få noe ut av dette, mener han.

Didas lagkamerat Clarence Seedorf vet ikke helt hvordan han skal forklare brasilianerens dramatiske fall.

- Han forventet vel ikke å bli truffet. Det er sikkert derfor han reagerer så mye. Han var litt svimmel, men er fin nå, sa Seedorf etter kampen.

Milan bestemte seg etter kampen for at de ikke kommer til å forfølge saken.

Dida rammet tidligere

Det er ikke første gang Dida går dramatisk i bakken i Champions League . Da Milan møtte Inter til lokaloppgjør i Champions League i 2005, kastet Inter-supporterne flere gjenstander inn på banen, deriblant bengalske lys. En av disse faklene traff Dida i den høyre skulderen, og den brasilianske keeperen gikk i bakken. Også den gang var Markus Merk dommer.

Inter fikk streng straff fra UEFA. Klubben måtte spille fire kamper uten tilskuere, og måtte betale 1,6 millioner kroner i bot.

PS. Jakten på den ivrige Celtic-supporteren har begynt. Det lokale politiet jobber sammen med klubben for å finne mannen.

- Denne episoden kaster ikke bare skygge over skotsk fotball, men også Skottland som helhet, heter det i en offisiell uttalelse fra politiet.

BÅRET AV BANEN: Milan-keeper Dida ble båret av banen mot Celtic i en Champions League-kamp i fjor. Søndag måtte han benytte seg av båre for å komme seg i garderoben etter å ha sittet på benken i tre kvarter. Foto: Empics