FIKK EN HEL OMGANG: Jens Petter Hauge kom inn til pause mot Parma. Foto: Spada / LaPresse

Sjefens melding til Hauge: − Han må prøve å variere

Etter å ha gitt Jens Petter Hauge (21) nok en hel omgang med Serie A-fotball, kommer trener Stefano Pioli (55) med en oppfordring til nordmannen.

Nå nettopp

I andre Serie A-kamp på rad ble Hauge byttet inn i pausen av Pioli. Men i motsetning til i kampen mot Sampdoria, da han var involvert i lagets 2–0-scoring, leverte bodøværingen denne gangen en anonym prestasjon.

Etter kampen svarte Milan-treneren på noen VG-spørsmål om 21-åringen.

– For å forbedre seg må han jobbe sammen med laget. Han viser kvalitet og kan bare bli bedre, sier Pioli.

les også Derfor har Hauge blitt en Milan-suksess over natten

Italienske fotballfans har allerede rukket å bli godt kjent med Hauges signaturtrekk: Hans to siste scoringer har kommet på nærmest identisk vis, ved at han dribler seg inn fra venstrekanten og plasserer ballen i mål med høyrefoten.

Den første av de to scoringene kan du se her:

I søndagens 2–2-kamp mot Parma klarte ikke Hauge å trenge igjennom gjestenes godt organiserte forsvar.

– De to siste målene hans har vært svært like. Er det en fare for at Hauge blir avslørt av motstanderne hvis han ikke varierer spillet sitt i større grad?

– Han har enkelte karaktertrekk som er tydelige. Det er et smart spørsmål, for han må prøve å variere driblingen sin, sier Pioli til VG og legger til:

– Han er ung, så han får tid til å forbedre seg.

Her kan du se den andre - nesten identiske - scoringen:

Ifølge VGs opplysninger har Hauges umiddelbare suksess, med fire scoringer for klubben allerede, kommet bardust på ledelsen i den italienske storklubben.

Da de hentet ham for fem millioner euro fra Bodø/Glimt i september, en lav pris for en slik klubb var planen å gi nordmannen god tid til å tilpasse seg sine nye omgivelser.

Han skulle ikke fylle noe åpenbart hull i troppen og ble derfor sett på som et lavrisikokjøp som følge av en interessant markedsmulighet.

VG får opplyst at AC Milan ønsket å se an hvordan Hauge tok nivået før de vurderte om han skulle lånes ut igjen i januar for å få mer spilletid.

Det er nå et helt uaktuelt scenario.

– Det var absolutt ingen som forventet dette, sier en høytstående kilde i klubben til VG.

les også Hauge-feber i Milano: – Kommer til å eksplodere

Nå er AC Milan-ledelsen opptatt av å beskytte sitt nye stjerneskudd mot de voksende forventningene og det økende presset som kommer med hans iøynefallende prestasjoner.

Det innebærer, etter det VG forstår, både at trener Pioli kommer til å være påpasselig med hvor mye spilletid han gir Hauge, og at det er en felles forståelse i klubben om at man ikke i for stor grad skal bidra til å hausse opp spilleren.

Allerede onsdag venter en ny Serie A-kamp for den ubeseirede serielederen Milan. Da spiller de borte mot nedrykksplasserte Genoa.

Hauge har fortsatt til gode å starte en seriekamp.

Publisert: 14.12.20 kl. 04:42