Rosenborg holdt liv i medaljehåpet – dramatisk nederlag for Mjøndalen

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Mjøndalen 1–0) Langt inn i overtiden dukket Kristoffer Zachariassen (26) opp på riktig sted til riktig tid, og reddet fortsatt trøndersk håp om bronsemedaljer og europacupspill.

Erik Eikebrokk

Oppdatert nå nettopp

– Spillerne blir stresset. Vi skaper store sjanser, men vi brenner dem. Det var viktig å få den scoringen, sier trener Åge Hareide.

– Det er viktig for moralen å få med oss den 4. plassen og komme ut i Europa neste år. Det betyr mye både økonomisk og å bygge et lag. Å spille Europa-kamper i Trondheim er alltid stas, sier RBK-sjefen, som samtidig innrømmer at det blir tøft å møte Molde til helgen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

les også Dønnum-dobbel holdt ikke for Vålerenga – Viking slo tilbake på slutten

Begge lag trengte sårt poeng i kampen om henholdsvis medaljer/europacupspill og fornyet eliteseriekontrakt. Underholdningsverdi så ut til å være mindre prioritert. For det var ikke bare termometeret som var nær frysepunktet på Lerkendal.

Avslutningene til begge lag var også iskalde lenge. Inntil fem minutter på overtid.

Da dukket Zachariassen opp på bakerste stang, og nærmest «strømpet» ballen over linja på innlegget fra Per Ciljan Skjelbred. Scoringen, hans tolvte for sesongen, kan vise seg «gull» verdt.

– Bedre sent enn aldri. Jeg hadde mine sjanser og burde gjerne hatt flere mål i dag, sier Zachariassen.

les også Pellegrino sikret tre poeng på overtid i en spinnvill fotballkamp

– Det har gått hardt imot de siste ukene, og denne seieren kommer godt med inn mot de to siste kampene.

For Mjøndalen ville det ene poenget vært kjærkomment. Nå må de slå Aalesund i siste kamp, samtidig som at de er avhengige av Start taper for Vålerenga.

– Forskjellen på ett og null poeng er massiv, sier Sondre Liseth til Eurosport.

– Det var ekstremt bittert å få den mot seg, sier trener Vegard Hansen til samme kanal.

Burde scoret

Etter en daff åpning fra begge lag, tok hjemmelaget sakte men sikkert over. Mjøndalen la seg lavt og smalt defensivt, og tvang hjemmelaget til å for det meste slå innlegg fra langt ute. Det fungerte godt for trener Vegard Hansens menn, som ikke slapp til mer enn et par store sjanser.

Først da Emil Konradsen Ceide skar inn fra venstre, og burde bredsidet ballen i mål fra to meter. Så da Kristoffer Zachariassen fikk ballen fra nevnte Ceide, men fikk feil skru på ballen som sneiet stanga.

Ved pause stod det 4–0 til hjemmelaget, men det var bare i sjansestatistikken.

Usynlig svenske

I suspenderte Dino Islamovis fravær, fikk 21 år gamle Rasmus Wiedesheim-Paul sin første start for Rosenborg. Svensken kom ikke nærmere enn en slapp heading rett på Mjøndalen-keeper Jorge Vieira tidlig i andre omgang, og var ellers usynlig. Spissen fikk 65 minutter før Hareide hadde sett nok, og valgte å fortsette jakten på tre poeng uten en eneste ren spiss på banen.

Driblefanten Samuel Adegbenro kom inn for Ceide ved pause. Det var ungguttens 37. Rosenborg-kamp uten scoring. Seks hundre tilskuere håpte nok at nigerianeren skulle tilføre hjemmelaget det lille ekstra, men i stedet var det Mjøndalen som sakte, men sikkert ble varmere i trøya.

Enorm mulighet

Ti minutter ut i andre omgang fikk Mjøndalen endelig sjansen de ventet på. Even Hovland bommet regelrett på ballen da han skulle nikke ballen bakover til keeper André Hansen. Men alene med Hansen forsøkte Liseth å runde landslagskeeperen, når han sannsynligvis burde ha skutt.

Midtveis i omgangen skjøt samme Liseth rett på keeper, da bruntrøyene kontret tre-mot-to. Oppofrende og heroisk innsats så ut til å være nok til å sikre det første Mjøndalen-poenget på Lerkendal siden august 1992.

Samtidig som Vålerenga ledet 2–0 borte mot Viking, så håpet om medaljer og europacup ut til å svinne for Rosenborg. Men så snudde alt. Først scoret Viking to ganger mot Vålerenga, så blåste Rosenborgs toppscorer nytt liv i hjemmelagets håp.

Publisert: 10.12.20 kl. 19:55 Oppdatert: 10.12.20 kl. 20:15

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 29 25 3 1 100 – 32 68 78 2 Molde 27 18 2 7 67 – 32 35 56 3 Vålerenga 29 14 10 5 47 – 33 14 52 4 Rosenborg 28 14 6 8 47 – 34 13 48 5 Kristiansund 28 12 11 5 54 – 40 14 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk