MØTTE VG: Paolo Rossi møtte VG i 2005.

Italias VM-helt Paolo Rossi er død

Den store italienske helten fra fotball-VM i 1982, Paolo Rossi, er død, bare 64 år gammel.

Det melder den italienske allmennkringkasteren Radiotelevisione Italiana (RAI). La Gazzetta dello Sport skriver at Fotball-Italia er i sorg.

Ifølge RAI har Rossi vært syk den siste tiden.

På Instagram har hans kone, Federica Cappelletti, lagt ut et bilde av de to med teksten: «For alltid». De har to barn sammen: Maria Vittoria og Sofia Elena. Han har også en sønn, Alessandro, med sin ekskone.

– Det kommer aldri til å være noen som deg. Unik og spesiell, skriver Cappelletti på Facebook med et bilde av «Pablito» og deres to døtre.

– Uforglemmelige Pablito, som fikk oss alle til å forelske oss sommeren 1982, og som har vært en verdsatt og dyktig kollega i RAI de siste årene. Hvil i fred, kjære Paolo, skriver RAIs Enrico Varriale på Twitter.

fullskjerm neste MED POKALEN: Paolo Rossi på flyet tilbake til Italia.

Rossi ble den store helten da Italia vant VM i 1982. Han ble toppscorer i turneringen med seks mål.

Italia slet seg videre fra gruppespillet, etter å ha spilt uavgjort i sine tre første kamper. I mellomspillet slo italienerne først Diego Maradona og Argentina 2–1, likevel måtte også Brasil beseires for at det skulle bli en plass i semifinalen.

Paolo Rossi var uten mål i VM så langt, så stjal han showet fullstendig i møtet med et av de mest legendariske brasilianske lagene, med Zico, Socrates, Eder og Falcao i spissen. Brasilianerne var store favoritter, men etter tre mål av Rossi vant Italia 3–2 og avanserte til semifinalen.

Der fortsatte han med å stå bak begge scoringene da Polen ble slått 2–0, og i finalen satte han inn 1–0-målet i kampen som endte med italiensk seier 3–1 over Vest-Tyskland. Etter den prestasjonen ble Paolo Rossi suveren vinner av Gullballen i 1982.

SLO LIVERPOOL: Paolo Rossi var med da Juventus, under ledelse av Giovanni Trapattoni (til høyre), vant 1–0 over Liverpool i 1985, Serievinnercup-finalen som for alltid vil huskes for tribunetragedien som kostet 39 mennesker livet på Heysel stadion i Brussel. Foto: Anonymous / AP

21 år gammel leverte Paolo Rossi også en meget sterk turnering – og scoret tre ganger – da Italia ble nummer fire i VM i 1978. Han fikk en plass på turneringens «All Star Team», noe han selvsagt også gjorde fire år senere.

Rossi scoret 20 mål på sine 48 landskamper. I sin klubbkarriere spilte han for Juventus fra 1981 til 1985, og ble seriemester to ganger, cupmester én gang og vant både Cupvinnercupen og Serievinnercupen med storlaget. Han spilte også to sesonger i henholdsvis Milan og Hellas Verona.

