PÅ VEI UT: Pep Guardiola og Manchester City tar farvel med stjernespiss Sergio Agüero til sommeren. Det gjør at Erling Braut Haaland har blitt linket til City. Foto: CLIVE BRUNSKILL / POOL

Guardiola med ny Haaland-ros: − Eksepsjonell

Manchester City-manager Pep Guardiola (50) fikk en rekke spørsmål om Borussia Dortmund-spiss Erling Braut Halaand (20) før de møtes i Champions League-kvartfinale tirsdag.

Av Herman Folvik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det eneste jeg kan si er at han er en eksepsjonell spiller. Tallene hans taler for seg selv. Han er en fantastisk spiller, sier Guardiola på pressekonferansen.

Han fikk flere spørsmål om den norske måltyven. Den spanske stjernemanageren prøvde å være ordknapp, men åpnet seg litt opp.

– Det er ikke mange som har scoret så mange mål i hans unge alder. Han kan score med høyre og venstre, på kontringer og inne i boksen. Han er en fantastisk spiss. Selv en blind mann forstår at han er en god spiller. Det er ikke nødvendig å være manager for å skjønne det, sier Guardiola.

les også Stor uenighet om «Haaland-turné»: – Uforskammet

Spanjolen sa at han ikke hadde anelse på hva en pris på Haaland vil være. Han sa også at han forstår spørsmålene om nordmannen i forkant av av den første Champions League-kvartfinalen, som spilles tirsdag på Etihad i England.

VG spurte Guardiola om Haaland på en pressekonferanse for drøyt to uker tilbake. Da svarte 50-åringen dette:

– Haaland er Borussia Dortmund-spiller. Jeg liker ikke når folk snakker om spillerne våre. Beklager. Du skjønner at jeg ikke kan svare på det spørsmålet.

– Han er en av verdens beste spisser nå, allerede i den alderen.

Sist uke uttalte Guardiola at Manchester City ikke har råd til å hente en ny spiss. Stjernespiss Sergio Agüero forlater de lyseblå i sommer. Det er en faktor som gjør at flere har koblet Erling Braut Haaland til klubben faren Alfie spilte for.

Også Citys midtbanespiller Rodri fikk spørsmål om Haaland.

– Det han har gjort er imponerende. Han scorer mye mål. Men så klart fokuserer vi ikke bare på en spiller. Dortmund er et stort lag i Europa, sier Rodri.

les også Guardiola avfeier ny spiss

Det er store spekulasjoner rundt Haalands fremtid. Han har kontrakt med Dortmund til 2024, men nylig besøkte hans far Alfie og agent Mino Raiola Barcelona og Real Madrid. Medier har skrevet at teamet også skal gjeste engelske klubber.