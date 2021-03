Rekdal: Den største utfordringen er å finne Ødegaards posisjon

Ekspertene i VGTV-studio er redd for at VM-håpet svinner om det skulle bli tap for Montenegro tirsdag kveld.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Sjansen blir ekstremt liten med tap i kveld, sier Kjetil Rekdal på VGTV-sendingen.

– Ryker vi i kveld, så må Norsk Regnesentral komme opp med noe positivt, fortsetter Rekdal.

Norsk Regnesentral har flere ganger kommet med sine matematiske analyser om muligheten for at Norge skal komme til et sluttspill i fotball.

– Den største utfordringen er å finne en posisjon til Martin Ødegaard som gjør at laget blir bedre, og at han kan gjøre det som han gjør på et velspillende klubblag, der de har bedre flyt i pasningsspillet sitt, sier Kjetil Rekdal.

John Arne Riise måtte le under Rekdals resonnement:

– Men går det an å få Martin Ødegaard effektiv og farlig på en annen måte enn det han gjør i Arsenal. Det er vel litt naivt å tro at vi kan gjøre det samme på landslaget, mener Bernt Hulsker.

les også «Perry» refser norske eksperter og ber landslaget se seg i speilet

Samtidig mener Rekdal at det er viktig å få en balanse i laget slik at det er en defensivt sikkerhet.

– Vi kommer sikkert til å slippe inn mål også i kveld, sier Rekdal oppgitt.

– Jeg skjønner at det er mye om Haaland og Ødegaard i mediene, de gjør det veldig bra i sine klubblag, men det er to av 11 spillere på banen. Og mange av de lagene vi møter er bedre enn oss mann mot mann, mener Liverpool-legenden.

– Vi har mistet fotfestet i vurderingene. Fotball er et komplisert spill, samtykker Kjetil Rekdal.

Han er likevel optimist om Montenegro kommer på hælene:

– Klarer vi å få det første målet i dag, så tror jeg at oddsen på at Haaland får noen mål, blir lav.

les også Nå tar vi gjerne litt hysjing og noen fingre i ørene – bare Norge vinner

Rekdal mener det fortsatt er VM-håp:

– Hvis vi slår Tyrkia én gang og Nederland én gang, så ... Men hvis vi går ut ifra at de andre lagene taper alle kampene mot Nederland, Tyrkia og Norge, så ligger vi dårlig an.

John Arne Riise mener det var vært mye synsing om det norske landslaget:

– Det blir for useriøst når folk snakker om at Haaland skal score seks -syv ål. Det er blitt mye jevnere i fotball. Du vinner ikke 10–0 lenger, sier Riise.