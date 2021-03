Foto: Bernd Thissen / DPA POOL

Solbakken etter Haalands rekordkveld: − Nå har Norge fått sin verdensstjerne

HAMAR/OSLO (VG) Spesielt én ting har imponert landslagssjef Ståle Solbakken (53) ved Erling Braut Haaland (20).

– Nå har Norge fått sin verdensstjerne. Det er ikke noe vits å prøve å pakke inn det, sier Norges landslagssjef til VG dagen etter at den norske spissen sendte Borussia Dortmund videre til kvartfinale i Champions League.

– Norge har fått han som antageligvis nå er den «hotteste» på markedet i kraft av prestasjoner og alder.

Haalands to scoringer mot Sevilla sendte ham forbi Ole Gunnar Solskjær og på topp av listen over norske mannlige fotballspillere med flest scoringer i Champions League. Nå står han med 20 mål.

– Han har noe som jeg tror du enten er født med eller ikke: At du har en «snuse-effekt» på hvor ballen kan komme, sier Solbakken – og sikter sannsynligvis til Haalands 1–0-scoring der han var på rett sted etter en pasning fra Marco Reus.

– Det er ikke noe du kan trene deg til. Du kan trene deg til å ha et godt samarbeid med lagkameratene og lære hverandre å kjenne, men jeg tror ikke du kan lære deg intuisjonen om at ballen kommer akkurat der eller hvor du skal løpe hvis en nedfallsfrukt kommer, sier Solbakken.

– Han har noe jeg nesten ikke har sett noen andre ha. De bevegelsene i og rundt boksen i det momentet han lukter en målsjanse.

Den andre scoringen kom på straffespark etter et ni minutters langt VAR-drama.

– Det er nok noe av det mest imponerende også, at han har den nullstillingseffekten. Det er veldig sjeldent man har i en så ung alder, sier han om situasjonen der Haaland først bommer på et straffespark og deretter scorer på en ny sjanse fra krittmerket.

Landslagssjefen er tydelig begeistret over den unge storscoreren.

Han trekker frem flere av egenskapene han mener er «ekstreme» ved Braut Haaland: Ekstremt rykk, ekstrem langspurt og ekstremt kjappe bevegelser i feltet – og nordmannens «timing» i løpene tror han heller ikke er helt tilfeldige.

– VAR er jo alltid på hans side og det er jo en grunn til det, sier Solbakken og ler.

Og mot Paderborn i cupen var VAR definitivt på nordmannens side:

Nå håper han å få utnyttet unguttens sterkeste sider også i den norske landslagsdrakten – hvor han allerede i desember sendte en slags «advarsel» om at 20-åringen ikke kan forvente seg noen luksusrolle på landslaget.

– Vi må jo være så gode at vi får satt ham i scene da. Så kan det jo være kamper hvor vi ikke er så gode at vi ikke klarer det X antall ganger. Han skal jo forberede seg mentalt, og det har han ikke noe trøbbel med, at han skal spille kamper som er litt vanskeligere, sier Solbakken.

– Dortmund dominerer i Tyskland i 80–90 prosent av kampene, mens vi kanskje dominerer i 50 prosent. Det kommer an på hvem vi møter.

– Nå skal dere spille tre kamper på syv dager. Er han i en sånn kapasitet at han kan spille hele tiden?

– Det må vi jo se på. Jeg vil jo lyve hvis jeg ikke sa at jeg håpet at han var på banen i flesteparten av de minuttene i og med at vi ikke kjenner hverandre så godt. Spillerne kjenner jo hverandre litt bedre enn trenerapparatet kjenner spillerne, men vi håper jo at han skal være det, sier 53-åringen.

Enn så lenge kjenner han ikke 20-åringen spesielt godt. Det har blitt «noen samtaler» etter at han ble Haalands landslagssjef, men det er først når landslaget skal samles i forbindelse med de kommende VM-kvalifiseringskampene at de virkelig får lære hverandre å kjenne.

Men Solbakken har allerede fått noe informasjon fra en gammel kjenning.

– Thomas Delaney har jeg jo jevnlig kontakt med ham. Han mener jo at det er en nordmann som er ute etter å erobre verden her. Det sier han, sier Solbakken.

En annen danske har også latt seg begeistre:

Ståle Solbakken tar fredag ut sin første landslagstropp før kampene mot Gibraltar (24.3), Tyrkia (27.3) og Montenegro (30.3). Den kommer uansett ikke til å inneholde Stefan Johansen. Han bekrefter at troppen kommer til å inneholde spillere fra norske klubber selv om karantenereglene vil skap problemer i forhold til seriestarten 5. april.

– Jeg tar ut de jeg mener er best. Jeg har snakket med trenerne i de klubbene som er mest aktuelle, sier Solbakken og opplyser at utsettelse av eliteseriekamper kan bli aktuelt.

Spillere som Rosenborgs Markus Henriksen og André Hansen med dagens karanteneregler (7–10 dager) ikke kunne være både i Montenegro 30. mars i den norske seriestarten. Men mer og mer tyder på at den norske seriestarten vil bli flyttet frem til 2. mai.