FLYTTES: Cupfinalen for kvinner flyttes fra Ullevaal stadion. Det bekrefter NFF. Her fra dagen før Norges landskamp for herrer mot Serbia i år. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Cupfinalen flyttes fra Ullevaal

Kvinnenes cupfinale skulle endelig returnert til Ullevaal stadion i 2020. Nå bekrefter NFF at møtet mellom Vålerenga og Lillestrøm flyttes.

Oppdatert nå nettopp

Cupfinalen ble først flyttet fra 6. desember til 13. desember. Nå bekrefter konkurransedirektør i Norges Fotballforbund i Nils Fisketjønn at den også vil bli flyttet bort fra Ullevaal stadion.

– Ullevaal Stadion har fått beskjed om at det ikke vil avvikles cupfinale der. Det er to grunnet til det: dekket og faren for å ødelegge det, og fasilitetene. Det bygges om garderober i inngangspartiet nå. Vi skulle klart det med hotell og styrkerom på den opprinnelige datoen, men nå som det er blitt flyttet blir det vanskelig, sier Fisketjønn til VG.

10. september kom nyheten om at det kun ville bli kvinnene som spilte cup i 2020. Da informerte NFF i en pressemelding at på kvinnesiden får landets 20 beste lag (Toppserien og 1. divisjon) beholde sin årlige tradisjon, samtidig som årets cupfinale flyttes til Ullevaal.

Cupfinalen for kvinner ble sist spilt fast på Ullevaal stadion i perioden 1995 til 2005. Siden den gang har finalen blitt flyttet til arenaer i og rundt hovedstaden foruten i 2013 hvor finalen ble gjennomført på nasjonalarenaen.

Daglig leder i Vålerenga Toppfotball Morten Grødahl sier at de forstår at det vil bli endringer rundt cupfinalen.

les også Bekreftet: Cupfinalen for kvinner utsettes

– Vi ønsker primært at den skal avvikles i år. Hvis de ønsker å gjennomføre den med sikkerhet, så skjønner vi at de må se på alternativer, sier Grødahl til VG og legger til:

– Det er bare sånn det har blitt. Hvis vi får gjennomført dette så har kvinnefotballen vært heldige i år.

Konkurransedirektøren i NFF forteller til VG at fokuset er på å få det gjennomført, og at de nå ser på andre alternativer for å få fullført det hele under forsvarlige rammer.

Lillestrøms midtbanespiller Emilie Haavi sier at det er kjipt at cupfinalen flyttes fra nasjonalarenaen, samtidig som hun har forståelse for det.

– I 2020 er alt litt annerledes. Det vil uansett ikke bli de samme forholdene med publikum, og samme ramme. Det hadde blitt kjipere i et normalt år.

– Det selvfølgelig kjipt, men det begynner å bli ganske sent ut i desember nå. Så håper jeg det er fordi man vil ha best mulig forhold.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 26.11.20 kl. 16:50 Oppdatert: 26.11.20 kl. 17:07

Les også