Stabæk ydmyket uten Hanche-Olsen: Sarpsborg vant 4–0

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg-Stabæk 4–0) Stabæks forsvar var fullstendig låvedør uten Andreas Hanche-Olsen, som er på vei til belgisk fotball.

For mindre enn 10 minutter siden

Sarpsborg laget fire mål på 15 minutter i 1. omgang, har holdt buret rent i fire strake kamper og tatt 10 av 12 mulige poeng.

Målkåte sarpinger viste å utnytte Stabæks svakheter og ledet 4–0 etter bare 25 minutters spill. Resten av matchen var en ren transportetappe for Olavsbyens menn.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Jonathan Lindseth hadde en enorm 1. omgang. Først la han innlegget til Mikael Dyrestam, som kastet seg fram og headet i mål til 1–0.

Så la han et nesten identisk innlegg, denne gang til Tobias Heintz, som også satte hodet til. 2–0!

SMERTEJUBEL: Bjørn Inge Utvik har akkurat lagt på til 4–0 for Sarpsborg. Men samtidig får han veldig vondt i beinet. Derfor det spesielle ansiktsuttrykket. Foto: Christoffer Andersen, NTB

les også Tyrkisk kamp om Pellegrino - målmaskinen sa nei til Süper Lig-klubb

3–0 kom på et klasseangrep, der Heintz igjen var involvert, og der Guillermo Molins spilte Lindseth vakkert igjennom. Alene med Marcus Sandberg vippet han ballen over Stabæks svenske målmann.

Heintz var nest sist på ballen på 4–0. Han la inn, og stopper Bjørn Inge Utvik avsluttet som en goalgetter. Riktignok fikk han litt vondt etter å ha kommet borti Mats Solheim, men sarpe-kapteinen kom seg på beina igjen og fortsatte.

– Vi starter forrykende, fastslo Lindseth til Dplay i pausen.

STORSPILTE: Jonathan Lindseth, her i kamp med Emil Bohinen (t.h.) hadde én scoring og to målgivende mot Stabæk. Foto: Christoffer Andersen

les også Vegard Hansen om han har vurdert MIF-fremtiden: – Ikke ett sekund

– Årsverste, mente Stabæk-stopper Amankwah.

– Vi er litt flaue over første halvdel av 1. omgang, innrømmet Jan Jönsson til Dplay.

Stabæk-treneren gjorde diverse bytter i 2. omgang. Det ble jevnere, men det skyldtes nok like mye at Sarpsborg var mest opptatt av å sikre seieren.

– Vi dreper kampen etter 20 minutter og har full kontroll etter det, fastslo Tobias Heintz etterpå.

– Vi har fått et par assist-konger i Lindseth og Molins, fortsatte mossingen.

les også Molde møter Arsenal i Europa League: – Ønsketrekning

Andreas Hanche-Olsen var altså verken i startoppstillingen eller på benken hos Stabæk. Det tyder på at han er på vei til belgisk fotball. Ifølge sportssjef Torgeir Bjarmann står det mellom to klubber, og at det mer eller mindre er opp til Hanche-Olsen selv å bestemme hvor han ender. Stabæk håper å få opp mot 10 mill. kroner for kapteinen sin.

Samme Bjarmann sier til Dplay at det neppe blir noe salg av Emil Bohinen nå.

Sarpsborg-keeper David Mitov-Nilsson (29) har dermed holdt nullen de siste 374 minutter, altså mer enn fire kamper. Han har holdt buret rent i ni av de 17 kampene han har spilt.

– Vi har hele tiden hatt klokkertro på det vi har drevet med, fastslo Nicolai Næss til Dplay.

– Det var en uvirkelig svak start resultatmessig, men heldigvis hadde vi en ganske erfaren trener, smilte Mikael Stahre i intervju med Dplay.

Publisert: 03.10.20 kl. 19:53

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 19 17 2 0 67 – 20 47 53 2 Rosenborg 19 10 5 4 36 – 20 16 35 3 Odd 19 11 2 6 36 – 28 8 35 4 Molde 19 11 1 7 46 – 23 23 34 5 Vålerenga 19 9 5 5 29 – 26 3 32 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk