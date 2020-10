KVARTETT: Fire av dette vinduets viktigste overganger. Fra v.: Thiago Alcântara til Liverpool, Timo Werner til Chelsea, James Rodríguez til Everton og Leroy Sané til Bayern München. Foto: NTB

Vinnerne og taperne - slik ble dette overgangsvinduet

James Rodríguez (29) trekkes fram som en av vinduets beste signeringer. For norsk fotball er Jens Petter Hauge (20) og Alexander Sørloth (24) de gledeligste overgangene. Og Manchester United får nok en gang gjennomgå.



Det er noen av konklusjonene etter at vinduet stengte for de fleste mandag.

* Hauge og Sørloth

Samtidig som Norge kan kvalifisere seg til EM-sluttspillet i løpet av de nærmeste dagene, er det stor tilfredshet over at Jens Petter Hauge endte i AC Milan og Alexander Sørloth i RB Leipzig.

– Det er morsomme og gode overganger for landslaget. Det ser ut til at norsk fotball er på rett vei, sier TV 2-ekspert Petter Myhre.

Og så er altså Martin Ødegaard på plass der han hører hjemme, i Real Madrid.

* Everton

En rekke eksperter trekker fram Everton som en vinner i dette overgangsvinduet. De har hentet James Rodríguez fra Real Madrid, Allan fra Napoli og Abdoulaye Doucoure fra Watford.

– Everton - seiler opp som den største utfordreren til topp 6-klubbene. Vi har ventet på dem i flere sesonger, de har brukt penger, men ikke fått ting til å fungere. Med ved å hente Carlo Ancelotti, fikk de også en manager som er attraktiv når du skal hente spillere, sier Petter Myhre.

– Hvor bra er James Rodríguez?

– Alle vet at han kan holde verdensklasse, men han har spilt lite de siste årene. Han har det fortsatt inne? Foreløpig har han gjort alle bekymringer til skamme. Det er for tidlig å konkludere, men det er veldig spennende om de får fart på ham, svarer Myhre, som mener at Allan og Doucore er to veldig gode signeringer.

– Alt tyder på at dette er et lag som er kraftig forsterket, sier VG-ekspert Tor Kristian Karlsen, som tidligere har vært kritisk til Everton-kjøpene, men som nå mener det ser lovende ut.

* Chelsea

Timo Werner, Kai Havertz og Hakim Ziyech fremover på banen, Thiago Silva og Ben Chilwell bakover på banen og keeper Edouard Mendy utgjorde Chelseas storhandel denne høsten.

– Det var helt naturlig at det ble slik etter at Chelsea har hatt kjøpsnekt, sier Petter Myhre.

– Men Frank Lampards prosjekt er foreløpig ikke kommet så langt som en del andre.

* Aston Villa

Britiske medier kårer Aston Villa som en overgangsvinner. De har hentet intet mindre enn 12 nye spillere. Og det var kanskje også derfor Jack Grealish signerte ny femårskontrakt?

Ollie Watkins fra Brentford markerte seg med hattrick mot Liverpool i helgen.

– Watkins har tatt Premier League med storm. Han har startet veldig bra, sier VG-ekspert Tor Kristian Karlsen.

– Det har ikke vært noen panikk-kjøp. De har rett og slettet tettet hull i stallen, skriver Sky Sports i sin vurdering.

* Liverpool

Seriemesteren forsterket med Thiago Alcantara fra Champions League-vinner Bayern München og Diogo Jota fra Wolverhampton.

– Først og fremst har Liverpool laget intakt, inkludert fronttrioen, sier Petter Myhre.

– Alle managere ønsker å komme dit som Liverpool er. Jeg skulle gjerne ha vært Jürgen Klopp. De har så å si alt på plass, men hentet to gode signeringer. Når du har en så god ellever, er det vrient å finne noen som kan gå inn og heve laget.

Myhre viser til at Liverpool hentet Alisson da de trengte en keeper, Virgil van Dijk da de trengte en midtstopper - og nå Thiago da de ville ha en kreativ midtbanespiller.

* Manchester United

– Mens rivaler som Liverpool, Chelsea, Manchester City og Tottenham alle ser ut til å ha en strukturert overgangspolicy, var Manchester United nok en gang bare rot, skriver BBC i sin vurdering. De mener United er en av de store taperne.

– Ikke godt nok, fastslo Sky Sports-ekspert Gary Neville.

United-sjefen Ed Woodward er nok en gang mer skyteskive for både media og fans enn manager Ole Gunnar Solskjær.

Men ifølge The Athletic er Woodward «uskyldig». Han ble overkjørt av eierne, Glazer-familien, i Uniteds jakt på Borussia Dortmund-stjernen Jadon Sancho. Amerikanerne mente han ble for dyr.

United hentet Donny van de Beek, spissveteranen Edinson Cavani, venstrebacken Alex Telles og to 18 år gamle talenter: Facundo Pellistri og Amad Traore.

* Arsenal

– Arsenal har styrket både midtforsvaret og midtbanen med to nysigneringer - og samtidig har Pierre-Emerick Aubameyang skrevet under ny kontrakt, så det virker som Arsenal har styrket seg, mener VG-ekspert Tor Kristian Karlsen.

– De sikret seg Thomas Partey fra Atlético Madrid rett før vinduet stengte, noe som spanjolene ikke satte særlig pris på, men det var en klausul i kontrakten. Tidligere i høst sikret de seg en brasiliansk forsterkning i midstopperen Gabriel Magalhães fra Lille.

* Italia

– Jeg tror kanskje jeg lander på Sandro Tonali til Milan, svarer Strive-kommentator Even Braastad når han blir spurt om den største overgangen i Serie A.

– Det kan godt hende at Arturo Vidal eller Alexis Sánchez til Inter, Federico Chiesa eller Dejan Kulusevski til Juventus eller Victor Osimhen til Napoli viser seg å bli enda mer avgjørende signeringer når vi teller opp i mai. Tonali er kanskje ikke signeringen som vil gjøre størst sportslig utslag denne sesongen, men den sender et så viktig signal til Milan-fansen og Italia. Han var ryktet til «alt» av storklubber, men valgte Milan. Det forsterket troen på at det er en klubb på rett vei, fastslår Braastad.

* Spania

– Spansk fotball er et marked som har blitt truffet av covid-19. Det vitner pengebruken i dette overgangsvinduet om, sier VG-ekspert Tor Kristian Karlsen.

– Det har blitt mye lån og spillere som har kommet tilbake fra lån. Det handler om å få balanse i regnskapene.

– Barcelona landet 19-åringen Sergiño Dest fra Ajax, og ikke minst har de hentet portugiseren Trincão, men det var en avtale de var enige om allerede i det forrige vinduet.

– Barca har også hentet Miralem Pjanić, men det var en byttehandel der Arthur gikk til Juventus.

Real Madrid derimot har ikke gjort et eneste kjøp i dette overgangsvinduet.

– De har ikke det store behovet. De har et ungt lag og har allerede gjennomført et slags generasjonsskifte, sier Tor Kristian Karlsen.

* Tyskland

– Det har ikke vært så mye handling i Tyskland i dette vinduet, sier Eivind Bisgaard Sundet, ekspert på tysk fotball og kommentator for Viasport.

Timo Werner og Kai Havertz har forsvunnet til Chelsea og Thiago Alcântara til Liverpool.

– Den største overgangen til Tyskland er Leroy Sané til Bayern München. Alexander Sørloth til RB Leipzig er også en av de største overgangene. 17-åringen Jude Bellingham ser ut til å være en god signering for Dortmund.

– Ellers har Hertha Berlin gjort noen kjøp, noe som blant annet har gått ut over Rune A. Jarstein. Og aller viktigst for tysk fotball er det kanskje at Jadon Sancho ble i Borussia Dortmund, sier Eivind Bisgaard Sundet.

Publisert: 06.10.20 kl. 14:19