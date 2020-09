HISTORISK: Heung-min Son ble historisk da Tottenham vant mot Southampton søndag. Foto: Andrew Boyers / Pool Reuters

Son ble historisk da Tottenham vant syv-målskamp

(Southampton - Tottenham 2–5) Heung-min Son ble etter 65 minutter den første sør-koreaneren til å score hat trick i Premier League. Åtte minutter senere satte han sitt fjerde.

De fire scoringene gjør at Son er en av kun 28 spillere som har scoret fire i en og samme kamp i Premier League. Han er dermed på listen med eksklusive navn som Sergio Agüero, Wayne Rooney, Luis Suarez og Ole Gunnar Solskjær.

Men dette var virkelig en kamp bestående av to ulike omganger. I de første 45 minuttene var det Southampton som styrte store deler av banespillet. I løpet av den første halvtimen ble hele tre scoringer annulert, men etter 32 minutter fikk kampen endelig en tellende scoring på St. Mary’s.

Tidligere Tottenham-spiller Kyle Walker-Peters fant Danny Ings i bakrom, som på nydelig vis la ballen til rette. Avslutning sto i stil da spissen banket ballen i det lengste hjørnet.

MÅL-DUOEN: Heung-min Son og Harry Kane var i fyr og flamme på topp sammen for Tottenham. Foto: CATHERINE IVILL / POOL

Sekunder før pause fikk Tottenham en etterlengtet utlikning. Southampton var det førende laget på hjemmebane, men Son straffet dem på en overgang. Tanguy Ndombele spilte fri Harry Kane på kanten, som på direkten fant sør-koreaneren foran mål. Der var angriperen kald alene med keeper.

I andre omgang satte Son ytterligere tre scoringer til. Samtlige Sons fire scoringer ble også assistert av Kane, som også for øvrig gjorde Tottenham-spissen historisk. Kane er nemlig den første spilleren i Premier League som har servert fire målgivende pasninger til samme spiller i løpet av en kamp. Men det var ikke nok for Tottenhams spydspiss.

For etter å ha servert fire scoringer kom han selv på scoringslista. Erik Lamela kom inn fra benk og sendte et skudd, via hanskene til Southamptons keeper Alex McCarthy, i stolpen. Kane fikk deretter ballen og fra et par meter satte han inn Tottenhams 5–1-ledelse.

Helt på tampen fikk hjemmelaget straffespark som Ings satte i mål, men flere scoringer ble det ikke. Dermed vinner Tottenham sin første kamp for sesongen. Det etter en mesterlig andreomgang særlig fra Kane og ikke minst Son som skrev seg inn i historiebøkene.

