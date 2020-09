Kommentar

Den perfekte «tippekampen»

Av Leif Welhaven

Både Marcelo Bielsa og Jürgen Klopp er omtalt i sakrale vendinger etter suksessen med Leeds og Liverpool. Nå møtes klubbene i første serierunde. Foto: PA/Bjørn S. Delebekk

Spenn fast for en blodtrykksboost. Revitaliserte Leeds mot den regjerende mesteren er en suveren måte å starte en ny Premier League-sesong på.

Poengene står i kø foran «L»-lørdagen som innleder 2020/2021-sesongen, sammen med blant annet et London-oppgjør tidligere på dagen.

Et av de mest interessante elementene er hva det betyr for en så historietung klubb som Leeds at en grusom ørkenvandring er over.

I 2004 forsvant det som hadde vært et storlag fra den øverste divisjonen. 21 tap og bare åtte seiere var fasiten på den pinlige veien ned. Men dette var bare starten på marerittet. 16 år utenfor det gode selskap har bydd på kriser, kok og kaos i Yorkshire.

Om mange blant den norske Leeds-fanskaren ikke er blitt grå i håret av naturlige årsaker, har det vært lett å bli det av ren frustrasjon.

Men nå smiler altså livet igjen, etter det Leeds har oppnådd under en av fotballens mest markante managere. Argentinske Marcelo Bielsa blir i seg selv en attraksjon i Premier League. Ekstremsystematikeren har inspirert en skokk av spillere som selv er blitt managere, og Pep Guardiola skal ha omtalt ham som best i verden. På en managerreise med et tosifret antall arbeidsgivere, inkludert to landslag, har det aldri manglet dramatikk rundt Bielsa.

Helt opp til for få dager siden har det rådet usikkerhet rundt kontraktssituasjonen hans i den nyopprykkede klubben. Men nå er både Marcelo Bielsa og Leeds på den svært etterlengtede startstreken.

Der venter altså en annen klubb med en «litt utenfor A4»-boss ved roret, som plutselig befinner seg i en posisjon der et ligagull skal forsvares. Og selv om Liverpool er en klar tittelkandidat også denne sesongen, er det vel få som tror på en reprise av parademarsjen som ble kronet med det usedvanlig etterlengtede gullet. Til det ser de argeste rivalene litt for spennende ut, der Manchester City er revansjesugne og særlig Chelsea har styrket stallen markant.

På overgangsmarkedet har Klopp sittet langt mer stille i båten enn konkurrentene, og rent mentalt er det selvsagt en overgang å gå fra være utfordrer til å ha en posisjon å forsvare.

På papiret skal det være nivåforskjell på Liverpool og Leeds, og selv uten det sedvanlige trøkket har førstnevnte også en fordel av å spille på eget gress. Men det er alltid en bananskallfare mot nyopprykkede lag, når entusiasmen er på topp og toppstatusen er ferskvare, og noe mer glød rundt en nykommer enn tilfellet er med nettopp Leeds, er det vanskelig å finne. Derfor er det all grunn til å glede seg vilt til kampen lørdag.

Men uansett hvor mye som måtte skje på Anfield, blir det neppe «pers» i underholdningsverdi mellom de to klubbene. I april 1991 ble det nemlig intet mindre enn ni scoringer da Leeds og Liverpool møttes på Elland Road. Det er ikke akkurat dagligdags å score tre mål på hjemmebane, for så å ende med å gå av banen med tap, men det var skjebnen Lee Chapman led denne vårkvelden for snart 20 år siden. 4-5 ble resultatet den gangen.

Nå er «Wilkinson vs Moran» erstattet med «Bielsa vs Klopp», og det sier litt om nåtidens managerposisjon at de nærmest er tildelt en religiøs dimensjon.

«Klopp kan bli kalt Gud nå», uttalte tidligere Liverpool-spiller Robbie Fowler i sommer, og var altså villig til å gi kallenavnet han selv hadde i sin tid, videre til dagens manager. Men spør du Leeds-fansen, er det en helt annen som skal tituleres sakralt.

«Bielsa is God» er mantraet deres.

Gud møter Gud klokken 1830.

